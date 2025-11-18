7成民眾贊成台灣引進鞭刑處罰詐騙犯！ 民進黨認同者66%也支持

新加坡將鞭刑納入打擊詐騙的懲罰手段。

新加坡國會4日通過《刑事法（雜項修正）法案》，將鞭刑納入打擊詐騙的懲罰手段，最重可判24下鞭刑，引起討論。TVBS民意調查中心今（18）日公布的最新民調指出，有70%的民眾贊成引進鞭刑處罰詐騙犯，此外，有66%民進黨認同者贊成引進鞭刑處罰詐騙，24%不贊成。

根據這份民調，有高達86%民眾認為，台灣現行法律對詐騙犯罪的刑罰太輕，3%認為剛好，0.2%認為太重，11%沒有意見。針對台灣應引進鞭刑處罰詐騙犯，有70%民眾贊成，其中50%非常贊成，20%還算贊成；19%不贊成，其中13%不太贊成，6%很不贊成，11%沒有表示意見。

政黨取向方面，這份民調也顯示，有66%民進黨認同者贊成引進鞭刑處罰詐騙，24%不贊成；國民黨認同者74%贊成，20%不贊成；民眾黨認同者83%贊成，14%不贊成；中立民眾70%贊成，18%不贊成。

該民調是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於114年11月11日至11月14日晚間18：30至22：00，共接觸1193位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為178位，拒訪率為14.9%，成功訪問有效樣本1,015位（市話508、手機507），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。