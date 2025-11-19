7成民眾贊成鞭刑處罰詐騙 民眾黨：民進黨喊打詐卻越打越詐

民眾黨主席黃國昌





民眾黨指出，南台灣詐騙水房首腦入獄後，還能繼續遙控運作，一年就洗錢 50 多億、金流完全沒中斷；太子集團在台洗錢 9 年、買豪宅、開超跑，大咖還能交保回家。民進黨高喊「打詐」卻越打越詐，超過70%民意氣到贊成引進鞭刑來處罰詐騙犯。民眾黨立委黃國昌就說，政府喊「打詐國家隊」很大聲，但是太子集團囂張9年了才被辦，「我們要國家隊幹嘛？」

民眾黨表示，台灣長期飽受詐騙之苦，多次修法加重刑罰，依然無法解決問題。新加坡同樣深受詐騙侵害，國會更把鞭刑納入懲罰，最重可打24下。根據《TVBS》最新民調，86%的民眾認為台灣對詐騙的刑罰太輕，70%贊成應該引進鞭刑處罰詐騙犯。

民眾黨說，該不該引入鞭刑，一直以來引發強烈爭議，但民意之所以高度支持，是因為民進黨政府年年砸大錢打詐、成效卻低到台灣人氣炸。

民眾黨指出，根據警政署對詐騙案件的統計：2020年共2萬3054件、詐騙金額42億元；2024 年飆到12萬2805件、詐騙金額 502億；今年截至前8月，詐騙金額已經突破766 億！

民眾黨抨擊，民進黨秘書長徐國勇還能無視、繼續扯「台灣治安比日本好」、「我們在亞洲贏過所有的國家」，卻擋不住這麼大規模的詐騙集團，連民意都狠狠打臉。民進黨的表面功夫還要演多久？不要讓辛苦工作一輩子的善良老百姓，被詐騙集團騙走畢生積蓄！

