7成猝死在家中！ 醫提醒：天冷應「分段起床」暖身

寒冷冬季從溫暖被窩中起身，看似平常的動作卻潛藏致命危機。胸腔暨重症醫師黃軒指出，統計顯示冬季猝死案例高達7成發生在家中的臥室、浴室和客廳等場所，好發時段集中在早上6點到10點之間，主要原因與溫差刺激導致血管收縮、血液黏稠度升高有關。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，許多人在家中容易放下警覺心，出門時會全副武裝保暖，但在臥室卻常直接從溫暖被窩起身面對冰冷室溫。這種冷熱交替的刺激會引發血管劇烈收縮，加上清晨低溫環境進一步加劇血管痙攣，使血液黏稠度升高，因此增加中風、心肌梗塞等猝死風險。

針對如何安全度過寒冷早晨，黃軒提出「慢慢開機起床」的建議。他強調應採取分段起床方式，醒來後先在床上躺30秒，期間輕輕活動四肢如握拳、伸展手臂或腳趾，有助促進血液循環。接著緩慢坐起保持坐姿約30秒，可進行簡單深呼吸幫助穩定血壓避免頭暈，最後雙腳穿著襪子輕輕放到地面，手扶床邊緩慢站起。

黃軒建議在冬天起床前，可利用被窩中的溫暖環境進行簡單的按摩或伸展運動，不僅能促進血液循環，還能幫助身體逐漸適應環境溫度，減少因溫差引起的心血管負擔。他也提醒應在前一晚將第2天早晨要穿的衣物放在床邊，起床後立即穿上保暖衣物，特別是襪子、帽子和手套，千萬別赤腳踩在冰凍的地板上。

關於室內溫度控制，黃軒表示應將室內溫度維持在攝氏20至24度，特別是在清晨和夜晚時段，避免因溫差過大導致血管劇烈收縮。從溫暖室內到戶外時，應逐步適應溫差，避免直接暴露在寒冷環境中。冬季使用暖氣可能導致空氣乾燥，建議使用加濕器將室內濕度維持在40%至60%。

黃軒也提醒起床後應喝1杯溫水，有助於提升體溫、促進血液循環並減少血液黏稠度。冬季晨練應避開清晨低溫時段，建議在上午10點後或氣溫回升時再進行運動，並選擇適度的運動如散步、太極拳或室內瑜伽，運動前務必進行熱身確保身體逐漸適應運動強度。

針對洗澡刷牙的注意事項，黃軒強調應避免剛起床或剛進門後立即洗熱水澡，甚至用冷水去洗臉刷牙，應先讓身體逐漸回暖，使用溫水刷牙洗臉，減少溫差對血管的刺激。浴室也是猝死常發生的地點之一，需要特別留意。

黃軒建議保持規律作息有助於增強免疫力和心血管健康，應避免熬夜或過度疲勞。高血壓患者應在早晨起床後監測血壓，確保血壓穩定並按時服用降壓藥物。如果出現胸悶、頭暈、心悸等症狀，應立即休息並尋求醫療幫助，不要不好意思叫醒旁人。

黃軒總結提出「慢、熱、起、穿、行」5字訣原則，讓身體有足夠時間適應環境變化，並保持室內溫暖與良好的生活習慣，這是保護心血管健康的關鍵。

