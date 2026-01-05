7成癌友受憂鬱困擾！台癌基金會設「談心所」提供5次免費心理諮商

台灣癌症基金會成立「晴嶼心理諮商所」，並將提供5次免費心理諮商，同步評估病友5大實務需求，包括營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長等。游騰傑攝



台灣癌症基金會指出，癌友面臨的困境往往不只是單一情緒問題，而是多重挑戰，包括生活適應、自我照顧、重返職場，以及憂鬱、焦慮、悲傷、憤怒與恐慌等心理困擾。為此，基金會今年成立全新的「晴嶼心理諮商所」，提供每位癌友5次免費心理諮商，並同步評估其營養支持、財務協助、家庭照護、身心靈康復及 心理諮商延長需求等五大實務需求，全面守護癌友身心健康。

國際研究顯示，心理社會狀態有高度韌性的癌友，其生活品質、存活率、和存活時間都明顯較佳。影響癌友心理社會韌性的因素包含身心與心理狀況、對病情和治療的了解、營養狀態、自我照護能力、經濟狀況、和家人與社會的互動與支持等，而這些因素愈趨於正向，將有助於強化癌友對抗疾病的韌性並增加完成治療療程的機會。

台灣癌症基金會早在2013年即看見癌友心理照護的迫切需求，並成立心理諮商中心提供專業支持 。今年 台癌心理諮商中心正式邁入第14年，已累計服務4,290人次，服務量更較初期成長近2倍 。隨著需求持續增加，近半年等待諮商的病友已達37位 。

台灣癌症基金會指出，為回應實際需求，台癌今年正式成立「晴嶼心理諮商所」，大幅升級空間與服務量能，諮商室數量由1間擴增至5間，並首度系統性導入家庭諮商，讓照顧者與家屬也能在專業陪伴下，期望讓更多癌友與照顧者在治療歷程中被穩穩接住。

服務數據也顯示，心理需求不分性別。近三年男性使用心理諮商比例，已由17%提升至22% ；且男性平均諮商次數6.37次，高於女性的5.3次 ，進一步分析求助內容，台癌發現癌友的心理困境往往不是單一情緒問題，而是包含失落經驗與自我照顧（24%）、生活適應與重返職場（23%）、疾病引發的憂鬱、憤怒、悲傷、緊張與恐慌等個人情緒（22%），以及家庭角色變化、照顧分工與溝通衝突等家庭議題（16%）。

台灣癌症基金會執行長張文震說，從國內外的研究以及服務病友的豐富經驗中，台癌洞察到癌症帶來的不是單一病痛，而是自我存在感的地震、家庭動力的重組，以及與社會生活的脫節 。更重要的是，這些變化都在極短時間接踵而至，病友也需要在有限的時間快速回應各種新的挑戰，諸如學習病情和治療相關的專業醫學知識、評估經濟狀況和處理保險、工作、收入相關的繁雜手續、做好自我照護確保能順利完成治療、以及重新定義自己和家人與社會的關係等。若處理不好，將導致病友無法重返職場、家庭功能崩解，甚至無力繼續治療。

在多數情況，病友都需要獨自面對這些問題和挑戰，並試圖整合不同機構片面的資源和輔助。張文鎮說，台癌升級心理服務模式，參考英國「全人需求評估」和強化癌友心理社會韌性的相關研究，提出 「5+5」從個人心理諮詢到全人社會處方：提供5 次免費心理諮商，並同步評估病友 5 大實務需求，包括營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長等，「病友將不再孤軍奮戰，心理支持也不再停留在談話，而是提升為真正解決問題和癌友心理社會韌性的具體行動」 。

晴嶼心理諮商所所長張維宏指出，罹癌者中約有 5至7成出現憂鬱情緒，但並非所有人都符合憂鬱症診斷標準。他說：「很多癌友是因為身體不適、治療副作用影響情緒，我們的目標，就是不讓這些憂鬱情緒持續惡化，演變成憂鬱症。」他也強調，若長期壓力持續超過一年，可能影響免疫系統與整體健康，因此及早介入心理支持非常重要。

