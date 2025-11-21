7成長者因牙口問題限制飲食！國健署推質地調整飲食解困

國民健康署積極推動「質地調整飲食」計畫，解決高齡者因牙口不佳導致的營養問題。透過專業培訓、實務工作坊與大專院校課程導入，提升備餐人員專業知能，並與餐飲業者、共餐據點合作建立高齡營養質地調整飲食地圖。

「呷飽沒？」是日常的暖心問候，卻是許多牙口不佳長者的難題。（示意圖／Pexels）

「呷飽沒？」是日常的暖心問候，卻是許多牙口不佳長者的難題。國民健康署110年國民健康訪問調查結果顯示，我國長者逾7成有部分缺牙，近3成覺得自己的牙齒功能差，近7成因牙齒狀況、咀嚼或吞嚥問題而限制食物種類，導致營養攝取不足。

廣告 廣告

為照顧高齡者營養狀態，國民健康署從餐食質地及餐食服務兩大面向輔導餐飲業者及社區據點，同時蒐集輔導情形及回饋意見。今年首度辦理「114年度高齡營養質地調整飲食實務工作坊」，由專業人士帶領各縣市參與的營養師共同優化輔導工具、提升餐飲業者參與度的技巧與方法、討論社區據點餐點配送及高齡營養質地調整飲食標示之後續管理方式，強化輔導量能並擴大輔導績效。

因應超高齡時代來臨，國民健康署持續推動質地調整飲食人才培育及輔導工作。（示意圖／Pexels）

因應超高齡時代來臨，國民健康署持續推動質地調整飲食人才培育及輔導工作。國民健康署沈靜芬署長表示，今年首度與北中南共10所大專院校合作，將質地調整飲食概念融入校系課程或演講活動，讓學生從餐食質地及餐食服務兩大課程主軸，系統性了解高齡營養質地調整飲食的重要性及相關知能。

在課程導入期間，國民健康署特別邀請具備實務經驗的種子講師進入校園授課，分享自身在衛生局、醫療機構或社區據點長期照顧長者的經驗。講師們深知長輩常因牙口退化、咀嚼進食困難或餐食質地不符個別需求，而導致衰弱症與營養不良等情況，因此持續精進專業知能，投入推動高齡營養質地調整飲食工作，秉持「讓長輩吃得營養、吃得安心」的信念。

長輩常因牙口退化、咀嚼進食困難或餐食質地不符個別需求，而導致衰弱症與營養不良等情況。（示意圖／Pixabay）

國民健康署於21日舉辦114年推動高齡營養質地調整飲食成果分享會，與會單位包括農業部、地方政府衛生局、社區營養推廣中心、學（協）會、大專院校與食品業者等各領域代表。會中由合作教師群分享質地調整飲食觀念導入課程之現況及成效，並透過各校系的經驗分享促進交流，共同推廣質地調整飲食。

國民健康署三年來透過人才培訓課程，累積培育1688位從業人員以及500位專業人員在第一線進行質地調整飲食的推廣，讓長者不僅能夠輕鬆享用餐點，更能喚起年輕時的味覺記憶，提升用餐樂趣。

未來國民健康署和各縣市社區營養中心將攜手更多餐飲業者、社區據點及飯店餐廳持續推動，逐步建立高齡營養質地調整飲食地圖，共同打造更友善、更貼心的高齡用餐環境，讓每位長者都能享受「食」在無憂的生活。

延伸閱讀

台灣每8人有1人腎病！「中西醫整合醫療」助避免洗腎

桃園八德公寓凌晨惡火 68歲男子陳屍火場

彰化女駕駛失控「空中翻滾」四腳朝天 差1公尺就墜谷