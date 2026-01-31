7招打造好清掃的浴室！不僅打掃浴室更方便，浴室更不會產生黴菌、黏垢或頑固汙垢





近來有不少日本人已經沒有泡澡習慣了。體溫偏高的外國人選擇淋浴無可厚非，不過日本人還是傾向喜歡泡澡吧！淋浴跟那種打開毛細孔排毒的感覺完全不能相提並論。

有資料顯示，每天泡澡跟不泡澡的人，幸福賀爾蒙（血清素）的分泌量互不相同。我是早上泡澡派。五點左右起床後先將浴缸放滿熱水，水溫設定為攝氏四十二度。

早上「快速泡個熱水澡」是我的固定行程，這樣能活絡交感神經，讓大腦充滿精神。相對地，若是晚上泡澡則是「適當地泡個溫水澡」，可刺激副交感神經，放鬆身心。聽說不要長時間泡澡對身體比較好。

我泡澡時都是採用「澡堂式」，意思是洗澡時再攜帶必要用品進浴室。我都用水瓢裝肥皂跟洗髮精，因此我家的浴室平常沒有堆放雜物。

洗臉盆、洗澡凳、洗髮精、潤髮乳、洗面乳、毛巾等等，浴室裡什麼都沒有放。放浴缸蓋也只是徒增麻煩而已。海綿、刷具等清掃用品也都是另外攜入。

沒有雜物，打掃自然輕鬆。我從不另外用洗潔劑，只用洗澡用的肥皂順便清洗浴室。

浴室的水垢其實就是自己的體垢，用肥皂清理即可。接著我會撿起排水孔的頭髮，用海綿迅速擦一下排水孔後就離開浴室。

因為我每次都「立刻清掃」，浴室不會產生黴菌、黏垢或頑固汙垢。無論是任何事情都非常重視循環。當下撿起掉落的頭髮非常簡單，可是一想到要清理排水孔深處阻塞的毛髮，想必身心都會很抗拒吧？

我平常不使用洗潔劑等化學藥劑，讓浴室保持容易維護的狀態。另外，我都把洗好的衣服晒在浴室再啟動乾燥機，因此也會連同浴室一烘乾，完全不會滋長黴菌。

好清掃的浴室

• 洗澡用具放在洗臉檯下面 毛巾、面紙、垃圾桶都收在抽屜裡。

• 垃圾桶也放在抽屜裡

• 攜帶「澡堂用具組」，去泡澡囉！ 像是水瓢、液體皂（有時是肥皂）等「澡堂用具組」放在洗臉檯的第二層抽屜。因為我會在浴室烘乾衣服，所以物品都採取攜入式。另外也是為了不讓熱氣損害無添加物的液體皂。

• 準備給客人用的浴巾

• 每天使用的擦臉毛巾

• 寬敞的平面

因為物品都採取「攜入式」，因此洗完澡後浴室沒有任何雜物。不僅打掃浴室更方便，也不用清理瓶罐上的黏滑汙垢。

• 這裡什麼東西都沒放

(本文摘自《家事斷捨離：第一本打破收納迷思、讓每個人都能不必特別花時間就做好家事的減法生活書！》 ，台灣廣廈出版，山下英子著)





