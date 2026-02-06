7日寒流南下 北部1000公尺以上高山有機會降雪

（中央社記者黃巧雯台北6日電）氣象署今天表示，明天寒流南下，各地陸續降溫，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區有雨，並且有局部較大雨勢，而明天晚間至8日桃園以北和宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪。

中央氣象署發布低溫特報，明天寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚也冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明天下午起至8日新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣局部地區可能有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）；新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣防範10度以下氣溫（黃色燈號）。

廣告 廣告

氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，明天寒流南下，各地陸續降溫，北部、宜蘭高溫16到17度，中部、花東約20到23度，南部約27度，入夜後北部、宜蘭低溫可能僅剩12到13度，中部低溫14度，南部、花蓮、台東16到18度。

鄭傑仁指出，8日至9日清晨將是這波寒流影響最明顯的時候，西半部和宜蘭低溫9到12度，花東11到14度，局部地區溫度可能再低個1到3度，其中8日北部和宜蘭整天冷，高溫可能僅12、13度，中部和花東16到19度。南部21度。

2月9日白天起寒流稍減弱，鄭傑仁表示，北部、宜蘭、花蓮回升至16到17度，中南部、台東20到22度。

鄭傑仁指出，10日冷空氣進一步減弱，各地氣溫回升，但早晚仍偏冷，北部和宜蘭低溫12到13度，中南部和花東約14到16度，而各地高溫都升回到20度以上。

鄭傑仁表示，11日鋒面通過，且東北季風增強或大陸冷氣團南下，但目前強度還不確定，需再觀察，12日北部、中部以北和宜蘭低溫14到15度，南部、花東16到19度。

降雨部分，鄭傑仁指出，明天基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區有雨，並且有局部性較大雨勢，他提到，北部有短暫雨，花東、恆春和中南部山區有局部短暫雨，中南部平地為多雲。

鄭傑仁表示，8日桃園以北、東半部、恆春半島、西半部的山區有零星短暫雨，而新竹以南平地多雲到晴，而9日水氣更減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島可能有零星短暫雨，10日雨區再縮小剩東半部和恆春半島，可能有零星降雨。

鄭傑仁表示，11日迎風面北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，中南部多雲到晴，12日僅剩東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部多雲到晴，13日冷空氣減弱、水氣減少，大部分為多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫雨。

降雪方面，鄭傑仁指出，2月7日晚上至8日，南部和台東海拔3000公尺以上高山，竹苗、中部、花蓮2500公尺以上高山，桃園以北和宜蘭是1000公尺以上高山有機會降雪。（編輯：李亨山）1150206