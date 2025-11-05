7日零時恢復屠宰 8日買得到溫體豬

農業部長陳駿季5日宣布，非洲豬瘟已達清零目標，6日中午12時起開放活豬運載，7日午夜零時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。農業部推估，7日少數黃昏市場就有機會購買到新鮮的溫體豬，但應要等到8日的早市才會正常供應。

行政院長卓榮泰昨日出席海巡署首屆「118海巡節」慶祝活動，肯定海巡在非洲豬瘟邊境管制的貢獻，並建議同仁利用首屆海巡節假期，搭配普發的1萬元現金在周間國內旅遊，並多消費即將解禁的台灣豬肉。

台中梧棲一處養豬場10月21日爆發全台首例非洲豬瘟疫情，至5日相關防疫作業已邁入收尾階段，6日正是「15天禁令解禁日期」。

陳駿季指出，此段時間相關產業停擺，因此會在開市前再次進行全國清消工作，後續防疫也不會中斷，直至年底仍會針對豬場、批發市場、運載豬隻加強查核，倘若有異常死亡，一律通報回傳。

農業部說明，豬隻約2成會直接進入屠宰場，8成進入肉品市場，兩者差異在於直送屠宰場的豬隻為「原先已找好買家」，遂可減去媒合買家的時間，直接進行屠宰後送至市場，而進入肉品市場豬隻，則要通過活體拍賣流程，讓承銷人挑選豬隻，才會送至屠宰場進行處理；整體來說，大多數縣市還是要等到8日的早市才會有溫體豬可賣。

另外，15天的禁運宰預估有35至39萬頭豬隻被延遲上市，陳駿季強調，將秉持「秩序出豬、登記拍賣」兩大原則，一來可避免市場因大量豬隻湧入產生波動，二來會與相關協會進行討論，每周召開供銷會議，讓豬隻穩定進入市場，但不會另外調整休市日期。

陳駿季還表示，廚餘禁餵則會持續延期，直到「查核落實、即時監控、法令完備」3要素達標後，才會考慮解禁。此外，所有因非洲豬瘟而被影響的「一級生產鏈產業人員及業者」，也已提出完整輔導補助方案，將於7日開放為期1個月的申請，而非洲豬瘟非疫區的國際認證，會在滿足要求條件、如3個月內無病例等，再評估重新申請。

即將能夠重新吃到溫體豬，經常下廚的方姓婦人開心表示：「終於等到這一天」，這段期間雖然還是有大賣場的冷藏豬肉可以購買，但風味就是跟溫體豬有所差異；至於食安，雖然對非洲豬瘟有點顧慮，不過相信政府說的對人體無害，更在意的是價格，希望不要太過混亂。