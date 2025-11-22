7旬匠人維修技藝精湛 老電扇轉動吹送懷舊涼意
銀髮巧手秀2（中央社記者趙麗妍台中22日電）1.5坪大工作室，75歲鄭清木戴著老花眼鏡，手指靈活轉動螺絲起子，更換零件讓老電扇葉再次轉動，緩緩送出徐徐微風，喚起許多人懷舊情懷。他笑說：「修理的是回憶不是涼意。」
台中市豐原區豐勢路上1幢2層樓透天厝，一進門映入眼簾的是滿地風扇，鄭清木就在屋裡最深處1.5坪大小工作室，維修上千台老電扇。他指著地上成堆風扇說，這些都準備要修理，不能修的就用於「殺肉（台語，指拆解零件）」。
早期台灣本土製老電扇品牌相當多，包括大同、順風、生原、新統、明光與華電等，鄭清木說，老電扇原料實在，馬達和線圈飽滿，可吹出大風量且造型多變，伸縮桿做成火箭筒形或底座做成熨斗形，前網罩還有特殊線條造型。
點亮桌上檯燈，戴起老花眼鏡，手中拿著螺絲起子，熟練以鑷子翻找零件，鄭清木雖已75歲，但維修、拆解風扇時，動作還是十分俐落。被詢及細部鎖螺絲時，眼睛是否很吃力，他笑說：「已經做習慣，不會啦。」
科技進步，仍有許多人使用老電扇，除懷舊，還由於老電扇相當耐用，更多人珍藏的是老電扇承載的回億。鄭清木說，老電扇任何問題他都能修，替換零件後，重新賦予老電扇新生命，可再次轉動扇葉吹出涼風。
鄭清木1週會修理3、4台老扇，也很清楚他經手的不只是機器，更新零件時也是延續電扇與人們的聯結。他說，他是幫忙維持許多人的兒時記憶、與家人相處的回憶。
與老電扇結緣超過一甲子的鄭清木表示，退伍那年他在同學父親開設的電扇工廠任採購員，之後在台中一家電扇代工廠負責扇葉平衡工作，民國75年到101年回家裡工作室幫忙，當齒模技術員，閒暇就到舊貨商找老電扇，修老電扇成為興趣。
退休後，許多朋友拜託鄭清木開工作室修老電扇，考量會維修老電扇的師傅很少，經考慮後答應。
鄭清木回憶，年輕時常下班後修電扇，有時1天修1台，較困難的2、3天可修好，修的量多了竟被太太拿去賣，太太將電扇放在打烊後的豬肉攤展示，未料市場反應出奇好，自此太太開始賣起二手電扇，收入充作買菜金。
小小工作室擺放許多老電扇，桌上檯燈微微亮，與鄭清木佝僂的背影相映襯，在3C家電盛行時代，這處維修老電扇的地方展現鄭清木職人技藝，如同一幅動人的印象派畫作。（編輯：李明宗）1141122
