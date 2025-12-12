7旬台大名醫無三高 愛吃2蔬菜顧血管

台灣「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）問題嚴重！去年因三高相關慢性病死亡人數高達6.1萬人，比癌症死亡人口更多，當全民為三高「國病」所苦時，73歲的台大名醫李龍騰卻活得像50歲，更吐露一句話令人羨慕又不敢相信：「我沒有三高。」

李龍騰每天精神飽滿，至今仍穿梭在台大、宏恩、仁濟等醫院看診，記者好奇，面對病患多到沒時間吃中餐、不敢如廁，如何維持健康好體力？李龍騰自豪說，從小到大只做3件事，一直維持「沒三高」的健康人生。

李龍騰揭睡眠、跑步、營養3撇步

維持健康的第一步是「睡眠」。「大學聯考那年，大家拼命熬夜念書，我照睡不誤。」李龍騰說，每天仍維持晚上10點至10點半準時就寢、清晨5點至6點起床，「作息規律是最強的保命武器。」

第2招，是他一輩子沒放棄的運動習慣。李龍騰自小熱愛跑步，縱使看診忙碌，只要下診或不用看診時，他就回家換運動服、穿跑鞋，直奔住家隔壁的師大體育場，「以前年輕天天跑步，現在年紀大改成『跑1休3』，維持3天跑10公里。」

第3招，李龍騰堅持營養均衡，每天達到60％碳水化合物、25％蛋白質、15％脂肪。但他坦言，年紀大吃太多碳水容易讓血糖飆升，因此把熱量轉到蛋白質、脂肪，「有時早上喝咖啡、吃一顆蛋，中午忙到忘記吃，晚上必須把營養補回來。」

他還推薦2道自己很喜歡從不間斷吃的蔬食：黑木耳、芹菜，「除了有膳食纖維，還有清血作用，不容易中風、心肌梗塞。」李龍騰直言，很多人建議吃多少菜補充葉黃素，但吃有色蔬菜就夠了，像花椰菜、菠菜、胡蘿蔔，每天至少吃一兩份、半盤。

黑木耳：降低膽固醇、保腸道、抗凝血三效合一

營養師李婉萍在《每天好D（實踐版）》指出，黑木耳對多囊性卵巢症候群肥胖者的減重與降血脂效果明顯，又能提升飽足感、降低膽固醇、改善腸道菌相，長期吃能使血液變得不易黏稠，降低血栓與動脈硬化風險。

此外，黑木耳還有抗氧化能力，可抑制血管緊縮、幫助降血壓，並富含多醣體，有助提升免疫力。她提醒，有3種人不能天天吃黑木耳：凝血功能異常者不宜常吃；手術、拔牙前後與女性月經期間應避免；容易有白帶者需搭配薑或溫性食材一起煮。

芹菜：天然降血壓食材

李龍騰常吃的另一道菜「芹菜」，「不能盲目大量吃。」初日診所醫師李思賢表示，芹菜雖然纖維多，但大多是非水溶性纖維，對腸胃弱或常脹氣的人，反而可能讓便秘更嚴重。

但對高血壓與三高家族史的族群，芹菜卻是極佳選擇，李思賢指出3原因：高鉀低鈉，有助血壓控制；還有特別的植化素Phthalides，可放鬆血管平滑肌、降低血壓；含apigenin（芹菜素），能抗發炎、保護血管、調節免疫。部分研究甚至顯示連續吃幾週芹菜，血壓改善相當明顯。

李思賢提醒，吃芹菜仍需觀察自身腸胃狀況，若吃了脹氣或排便更困難，可改吃秋葵、小松菜等水溶性纖維較多的蔬菜，也能達到代謝保養效果。