7旬夫妻靠3.2萬苦撐！打開冰箱剩過期豆腐 見退休夫呆坐「像走到盡頭」

國際中心／林奇樺報導

老夫妻生活處境艱辛，冰箱剩下過期豆腐。（示意圖／PIXABAY）

日本高齡化與單身長者增加已成社會關注焦點，不過日媒《THE GOLD ONLINE》指出，除了獨居長者之外，「僅剩夫妻兩人同住」的高齡家庭，也可能面臨難以被看見的孤立處境。就有一對7旬夫妻每月靠16萬日圓（約3.2萬台幣）苦撐，甚至冰箱也只剩過期豆腐可吃，處境相當艱辛。

報導指出，住在日本埼玉縣的74歲女性前田里子（化名）與已退休的丈夫兩人同住，兒子結婚後搬離家中，之後一年僅在年末返家探望一次。前田里子表示，丈夫年金每月約10萬日圓，她的國民年金每月6萬日圓，合計16萬日圓的收入，在電費、煤油費上漲下，使家庭支出壓力逐漸加重。

廣告 廣告

報導提到，前田里子曾說自己某次打開冰箱，只看到一盒豆腐，且賞味期限已過了2天，讓她忍不住落淚。她回憶，過去每天會準備多道菜餚上桌，但近來只能簡單端出冷豆腐就結束。她說，丈夫對此幾乎不發一語，只是默默吃完，也已多年未聽過對方說「謝謝」或「好吃」。

報導指出，前田里子與丈夫結婚約45年，育兒結束後原本應迎來兩人相伴的晚年生活，但她形容，如今的日常更像是在沉默中度過。「最近只能聽見電視聲和洗碗的聲音」，她坦言，缺乏對話讓人感到寂寞，年輕時即使爭吵，也仍能感受到情緒交流，但現在卻像「空氣一樣，只是待在那裡」。

報導還提到，某天早晨前田里子起床時，看見丈夫穿著厚毛衣坐在煤油暖爐前一動不動，她出聲詢問，對方只是點頭。前田里子推測可能是煤油用盡，但丈夫即使感到寒冷也不願起身處理，讓她感到那一幕像是「結束」一般。

報導引用日本內閣府《高齡社會白皮書（令和7年版）》指出，在日本65歲以上的家庭中，超過6成屬於「僅高齡者的家庭」。報導也提到，外界常聚焦於單身高齡者，但夫妻兩人生活同樣存在社會孤立的課題。

此外，報導引述日本總務省《家計調查（2024年）》指出，高齡夫妻無職家庭每月平均支出約25.6萬日圓，可支配所得約22.2萬日圓，平均每月出現約3.4萬日圓赤字。報導指出，像前田里子夫妻每月僅16萬日圓年金收入的家庭，生活處境可能更加嚴峻。

前田里子表示，她曾想過聯絡兒子，但又擔心造成孩子負擔，因而打消念頭，也坦言不知道該如何開口提到家中物資不足的狀況。報導提到，前田里子曾在超市用餐區聽到年輕母子間的對話，對方笑著對孩子說「你喜歡豆腐啊」，讓她想起過往生活，感到心情沉重。

報導最後提到，老後生活未必「兩人一起就安心」，除了生活費不足，還可能伴隨對話減少、精神與行動力下降等不易被察覺的問題；即使是夫妻，若心理距離拉開，也可能使孤立感加深。

更多三立新聞網報導

10萬救命錢來了！一年一次 申請方式、截止期限一文看懂

藍白2026完蛋了！苦苓斷言：年底會被台灣人用選票教訓

行員認證！去銀行有「2習慣」是有錢人：他們和普通人的差別

國民黨2026提名亂成一鍋粥 藍營人士：以為新北台中是囊中物？

