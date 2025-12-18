7旬婦停車突頭暈暴衝 逆向撞騎車母子釀1死1傷

77歲的潘姓婦人從屏東開車到高雄三鳳中街要採買年貨，在建國路邊要停車時誤踩油門，自小客暴衝過馬路，逆向撞上雙載的母子。（圖／東森新聞）





又是高齡駕駛惹的禍，77歲的潘姓婦人從屏東開車到高雄三鳳中街要採買年貨，在建國路邊要停車時誤踩油門，自小客暴衝過馬路，逆向撞上雙載的母子，後座的兒子飛起摔落路邊受傷，母親則連人帶車一路被推撞，夾在二輛車中傷重死亡，潘姓婦人說頭暈才肇事。

監視畫面中看到，路邊的自小客要停車，駕駛倒車後又往前，突然間自小客暴衝過馬路，衝到對向車道撞上雙載的機車，後座乖客噴飛。

目擊民眾：「哎喲飛起來了。」

騎車的女騎士被往前推，撞上路邊的車才停下來，路邊車被撞出停車格，女騎士則連人帶車夾在二車間，大樓前目擊的阿伯嚇得往後退，這時機車騎士紛紛停下觀看，準備幫忙救援，肇事自小客車頭撞爛，被推撞的機車龍頭全毀。

閃過撞擊的騎士：「暴衝直接整個切出來，從這裡撞過來，媽媽就是比較嚴重，母子是騎機車對對對，因為順過來直接在這裡擦撞，撞過去那個瞬間力度是蠻大的。」

記者：「怎麼會發生的，那時候有頭暈嗎。」

肇事的駕駛是77歲的潘姓婦人，載著朋友由屏東到高雄三鳳中街採買年貨，她說頭暈誤踩油門，撞擊的過程中雙載的母子，20歲的兒子飛過自小客摔落受傷，但是53歲的丁姓母親則是連人帶機車被夾在二輛自小客中間，意識昏迷送醫後傷重死亡，而開車的潘姓婦人她的駕照到115年7月仍在期限內，而被撞上的另一輛自小客車主也很錯愕，車停路邊莫名被撞。

受害車主：「就嚇到好險人沒在車上對對對，那你們車子現在怎麼辦，他說不能移動先不能移動，那你們也走不掉對。」

潘姓婦人是高齡駕駛，駕照仍在有效期限卻仍肇事，詳細的肇事原因仍在調查。

