7旬婦半年瘦10公斤！超音波一照竟罹「癌王」 醫曝3大症狀別輕忽

生活中心／張尚辰報導

癌症是台灣的頭號死因，其中胰臟癌更是有「癌王」的稱號。醫師林相宏分享，有名70歲的女患者，近半年來食量越來越小，睡覺都要彎腰才能入睡，暴瘦了10公斤，沒想到檢查過後發現，胰臟癌已超過4公分合併血管侵犯、淋巴轉移。對此，林相宏提醒，「胃附近不舒服不要再只做胃鏡和超音波了」。

林相宏昨（9）日在臉書粉專「胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所」中發文，指出該名女患者最近半年多吃東西開始容易脹、食量也越來越小，到最後甚至出現想吐的感覺，尤其這3個月以來，晚上除了肚子痛，背後也很不舒服，連睡覺都要彎著腰才能入睡，睡眠品質變得極差，半年來瘦了10公斤。

廣告 廣告

林相宏說，患者去醫學中心做了胃鏡檢查說胃食道逆流還有幽門桿菌感染，醫生說殺菌治療完症狀再看看，也安排了腹部超音波說都正常，還照了兩次，抽血有嚴重糖尿病，不過病患症狀越來越嚴重，吃藥都沒有改善，也在醫院換了3個醫生，換藥也都沒用。

最後，林相宏建議家屬直接透過胰臟內視鏡超音波檢查胰臟，一照發現，胰臟癌已超過4公分，合併血管侵犯、淋巴轉移，只能先化療讓腫瘤變小。

林相宏表示，要透過胰臟內視鏡超音波才可以清楚檢查到胰臟。（圖／翻攝自林相宏臉書）

至於為何超音波照了兩次都看不出病因？林相宏解釋，胰臟在身體最深處，前方有胃腸道和空氣遮擋，腹部超音波很難看清胰臟全貌，胰臟內視鏡超音波之所以看得清楚，是因為它直接深入胃部，緊貼著胰臟表面掃描，所有空氣及皮下脂肪的干擾都沒有，連最小0.5公分的胰臟癌都能看得清楚，甚至超越磁振造影和斷層掃描的準確度。

林相宏強調，若發生腹痛吃胃藥不會好、食慾越來越差、糖尿病等問題，一定要警覺可能是胰臟出現問題，「胃附近不舒服不要再只做胃鏡和超音波了」。

更多三立新聞網報導

得糖尿病不自知！醫曝臉上恐出現「7徵兆」 示警：中3個快就醫

食用油別亂用！醫曝「1類油」恐刺激4癌細胞生長 選油標準曝光

日本藥妝店食品比超市便宜？專家揭「關鍵原因」 當地人消費習慣曝光

2025全球百大旅遊城市出爐！台北超車京都、曼谷 名次曝光

