7旬婦反覆昏倒吃藥也沒用！靠「新型PFA消融術」救命

78歲陳女士長期受心房顫動困擾，常毫無預警出現心悸、頭暈與胸口壓迫感，外出時需時刻擔心突然昏倒。台東馬偕心臟內科邱威儒醫師考量患者年事已高，延請台北馬偕李應湘醫師指導，完成台東首例PFA脈衝場消融術。

心臟內科邱威儒醫師聯手台北馬偕李應湘醫師，成功完成台東首例心房顫動的脈衝場消融術治療。（圖／台東馬偕醫院）

陳女士兒子表示：「看到媽媽身體可以康復，不再隨時擔心會昏倒，全家人都有重生的感覺，讓我們可以很放心的陪伴媽媽走人生後面旅程，萬分感謝邱威儒及李應湘醫師。」

邱威儒表示，心房顫動為最常見的心房心律不整，容易造成腦中風，中風機率是正常人的3至5倍，死亡率則是正常人的2倍以上，長期心房顫動也會導致心臟衰竭與失智症風險增加。該患者多年來反覆發作，即使接受藥物治療仍無法穩定控制。經醫療團隊評估及醫病共享決策後，決定採用最新的PFA脈衝場消融術。

邱威儒指出，傳統射頻電燒與冷凍消融主要透過高溫或低溫破壞異常心肌組織，但溫度傳導並非完全具選擇性，仍可能在極少數情況下影響鄰近食道、神經或血管組織，術後偶有胸痛、吞嚥不適，甚至橫膈神經功能異常等風險。

邱威儒指出，傳統射頻電燒與冷凍消融主要透過高溫或低溫破壞異常心肌組織。（圖／台東馬偕醫院）

PFA脈衝場消融術以電場能量而非溫度為治療基礎，透過極短時間釋放高壓電脈衝，選擇性破壞異常心肌細胞膜結構，卻能保留周圍正常組織。由於不同組織對電場的耐受程度不同，PFA能精準鎖定心肌細胞，顯著降低食道、血管與神經受傷風險，手術時間大幅縮短，減少患者麻醉時間與身體負擔。

李應湘形容心房顫動治療演進有如點、線、面。射頻電燒是點的電燒，相當費時且正常組織一經破壞難以回復；冷凍消融像是線圈，以氣球貼合肺靜脈進行，但因心肌組織不是平整狀態，要全面治療有難度。最新PFA脈衝場消融術以電脈衝進行全面性治療，一次完成環狀消融。目前台東馬偕已完成三例成功個案。

陳女士治療後三個月，以往心悸、頭暈及昏倒狀況得到改善，兒子直稱全家一起重生了。（圖／台東馬偕醫院）

