7旬婦獨登「劉銘傳隧道」健行迷路 2小時警消協尋獲救

獅球嶺砲台周邊步道有民眾獨自健行迷途，經警消歷時約2小時搜尋，順利將人平安救出。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 基隆市政府去年正式啟用獅球嶺砲台周邊步道，並串聯劉銘傳隧道南北口後，成為在地的熱門健行路線。不過昨（4）日下午卻傳出有民眾獨自健行迷途，所幸經警消歷時約2小時搜尋，順利將人平安救出。

基隆市消防局指出，昨晚6時許接獲警方轉報，指一名70歲婦人於劉銘傳隧道通往獅球嶺砲台步道一帶迷途受困。消防局隨即出動安樂、仁愛、七堵及中山分隊支援，共調派13部各式消防車、25名消防人員及19名義消投入搜救，分別從崇德路、獅球嶺及八德路周邊展開地毯式搜索。過程中，現場也有多名熱心民眾協助引導並持續呼喊王婦姓名。

據了解，王婦當日下午3時獨自從劉銘傳隧道進入，沿東往西砲台方向行走時，期間誤判下山時間，抵達隧道口已超過下午5時關閉時間，後又不慎偏離步道誤入林區。王婦報案時向警方描述自身位置，因天色昏暗環境不明確、手機電量不足僅剩7%電力，無法持續提供精準定位。

所幸警消憑藉婦人報案時敘述「周邊有明顯水流聲」的關鍵線索，重新研判地理位置。歷經約2小時搜尋，搜救人員終於在獅球嶺長壽公園附近竹林內發現王婦。經初步檢視，王婦意識清楚、身體無明顯外傷，僅因迷路與體力消耗顯得疲憊，隨即由現場人員協助脫困，並平安交由家屬接回。







