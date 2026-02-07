7旬婦生活困頓申請撫養 子女法庭痛陳家暴殺夫黑底！恐怖真面目曝光

一名婦人年輕時曾家暴丈夫，甚至持水果刀猛刺對方，年老生活困頓卻要求撫養。（示意圖，photoAC）

年過7旬的阿鳳（化名）生活陷入困頓，僅靠8329元津貼難以應付生活基本開銷，對比高雄每月14419元的最低生活開銷，確實捉襟見肘。眼看日子快過不下去，乾脆告上法院，要4個小孩掏錢養老，沒想到法院調查翻出她過去家暴全家的黑歷史，最終判決子女們勝訴，完全免除供養責任。

家暴丈夫家人恐懼

子女們在法庭供稱，阿鳳的行徑讓人頭皮發麻。她與丈夫處不來，動不動就拿剪刀刺人，沒錢拿就開口辱罵，還曾持剪刀狂刺丈夫，甚至以鈴棒甚至鹽酸都成了她的攻擊武器，還常常以死相逼，情勒家人。4個小孩長期壟罩在這種恐懼氛圍中長大，當初法院就曾核發保護令，丈夫也因此離婚脫離苦海，最小的兒子更是由父親一手帶大。

不服指控提上訴

面對指控，阿鳳在庭上還想硬拗，直呼當年丈夫也有動手，這鍋不能全讓她揹。不過法官調閱當年的家暴判決，發現她的行為實在太過火，簡直是孩子童年的噩夢，因此一審判定子女免除扶養義務。阿鳳對此表示不滿提出上訴，試圖爭取最後一絲翻盤的機會。

血腥家暴法官難容

二審法官認為，雖然法律規定子女該養父母，但阿鳳當年的家暴行為已達到「情節重大」的程度，讓孩子們在恐懼中長大，造成身心嚴重創傷，依法可免除扶養義務。因此，法官最終駁回上訴，維持不用扶養的判決。仍可上訴。

