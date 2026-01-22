7旬婦胃癌 近端胃切除合併雙瓣重建手術保住半個胃

醫師盧致穎表示，胃癌治療關鍵在於分期，早期發現與選擇適當的治療策略，是影響預後與生活品質的關鍵。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕73歲陳女士經胃鏡檢查發現上半部胃癌，傳統治療往往採取全胃切除，但醫療團隊考量癌症治療效果與術後生活品質，安排微創腹腔鏡近端胃切除合併雙瓣重建手術，成功摘除26顆淋巴結廓清，保住「半個胃」，免受全胃切除後的營養不良之苦，也維持良好的生活品質。

奇美醫院一般及消化系外科主治醫師盧致穎表示，胃癌長年位居國人十大癌症死因之一，過去手術常面臨全切除或大面積切除，導致病友術後飽受體重驟降、營養不良及傾倒症候群之苦，隨著微創技術進步，針對早期胃癌推動「功能保留胃切除手術」，不僅能有效控制癌症，5年存活率最高達90%，更能減少術後併發症，讓病友在抗癌成功後，依然能保有高品質的飲食與生活。

廣告 廣告

盧致穎說，胃癌治療關鍵在於分期，早期胃癌5年存活率可達75至90%，但若進展至第2、3期，存活率將明顯下降，第4期更低於1成。早期發現與選擇適當的治療策略，是影響預後與生活品質的關鍵。

醫師盧致穎說，胃癌治療關鍵在於分期，早期胃癌5年存活率可達75至90%。(記者劉婉君攝)

盧致穎指出，傳統胃癌手術如全胃切除或次全胃切除，雖能有效控制腫瘤，但病人術後常因胃部結構改變，面臨營養不良、貧血、體重明顯下降、傾倒症候群(飯後暈眩、心悸、腹瀉)、膽結石及逆流性食道炎等長期併發症，對日常生活造成不小影響，許多病人腫瘤治好了，卻因為嚴重的傾倒症候群，變得不敢出門吃飯。目前臨床上常見的功能保留胃切除手術方式包括「幽門保留式胃切除手術」及「近端胃切除合併重建手術」，已被證實針對早期胃癌或惡性度較低的腫瘤，具有良好安全性與腫瘤控制效果。

他呼籲，胃癌早期幾乎沒有明顯症狀，易被誤以為是普通胃痛，有超過6成的胃癌和曾經感染胃幽門螺旋桿菌有關。政府已推動「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務，凡年滿45歲至74歲，且未曾參與2024年、2025年糞便抗原試辦者，即可終身免費篩檢1次，預估每年將有超過60萬人受惠。

【看原文連結】

更多自由時報報導

旅美女罹乳癌返台求醫！ 長庚團隊助保住乳頭

健康網》中國女星罹5癌抗癌33年 醫授先「吃」出好體力

螞蟻人注意！婦愛吃甜食逾6成全是脂肪肝 病變釀成癌

死亡率破5成！腎臟病患多死於心臟衰竭 科學家首揪腎臟「放毒」真相

