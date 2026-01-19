7旬婦胸椎爆裂性骨折雙腳癱瘓 脊椎長節手術助康復

台中77歲陳老太太，第七胸椎發生爆裂性骨折且壓迫到脊髓，陳盈佑主任為她進行脊椎長節手術。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕77歲陳姓婦人，近日在家搬動花盆時，突感到背部一陣劇痛，接著雙腳下肢癱瘓無力，家人趕緊將她送急診，經安排核磁共振檢查，顯示第7胸椎發生爆裂性骨折，且壓迫到脊髓，因情況緊急，醫師立即為她安排「脊椎長節手術」，隔天大腿就可開始移動，之後除接受骨質疏鬆症治療，並安排復健療程積極訓練，1個月後就可持著四腳助行器慢慢行走，逐步恢復生活品質。

仁愛長庚合作聯盟醫院脊椎中心主任陳盈佑表示，這名患者之前因退化性脊椎側彎併脊椎狹窄症接受脊椎矯正、減壓和固定融合手術，手術後恢復得不錯，沒想到這次因彎腰整理盆栽搬動花盆造成第7胸椎發生爆裂性骨折，還壓迫到脊髓造成雙腳癱瘓。

廣告 廣告

陳盈佑表示，為患者安排脊椎長節手術，此項手術常運用在青少年自發性脊椎側彎及僵直性脊椎炎駝背畸形的病人，近年來因脊椎手術及醫療科技的進步，脊椎長節手術對老年病人已經不是禁忌。高齡病人可能因為退化性駝背、側彎或是因為脊椎骨折所導致的駝背畸形，需要接受脊椎長節手術來矯正。

陳盈佑表示，此次手術除進行脊椎板切除減壓外，也進行延長脊椎固定及後融合手術，為患者做延長固定手術時，僅打開原本上段的傷口，用接合的方式做延長固定，如此不僅可縮短手術時間，更可減少病人因麻醉及手術所致的身體負擔。雖然患者或家屬都會擔心手術風險，但這類脊髓壓迫導致下半身癱瘓的狀況，還是需要靠手術解決，否則日後可能須永遠躺在床上。

陳盈佑並呼籲，曾接受脊椎長節固定的年長病人，在日常動作要小心並保持身體直立，彎上半身時宜緩慢動作不可突然用力，且要避免拿重物，從床上起身時要先側躺再起身，同時也要加強核心肌群的訓練，並且配合曬太陽、運動、服用鈣片和骨質疏鬆藥物的治療，當有狀況時更要儘早就醫，尋求專業的治療以免傷害擴大。

【看原文連結】

更多自由時報報導

50歲後體能加速流失？人類體能「巔峰年齡」曝光 過了就斷崖下滑

健康網》長壽不是靠天生！ 醫揭2026年長壽秘訣

健康網》睡錯更傷身 醫：睡眠規律決定長壽與健康

台灣成全球首獲美方晶片最惠國待遇！南韓怕爆 青瓦台急發聲明

