7旬婦血糖低跌坐手扶梯，中壢警實習生即刻攙扶協助送醫。

桃園市警局中壢警分局中壢派出所於115年1月27日22時10分許，正巡簽中壢區A22捷運站時，實習生賴佑慈眼尖發現站內手扶梯停止運作，且有醫護人員到場，立即上前關心。

經瞭解，76歲的曾姓婦人因為血糖過低，正要搭乘手扶梯時頭暈跌坐一旁，身體不適無法行動。實習生賴佑慈見狀主動上前協助，全程攙扶曾女、安撫情緒，並協助引導其至救護車上休息，同時細心留意其身體狀況。

隨後，同行的學長宋華瑜、陳宣翰也隨即主動協助聯繫家屬，確保曾婦在送往天晟醫院治療途中能順利與家人會合，讓家屬相當感謝警方即時關懷與協助。

中壢警分局長林鼎泰表示，實習生雖仍在學習階段，但在第一線勤務中展現出冷靜判斷、主動關懷與為民服務的精神，正是警察工作的核心價值；警方也提醒民眾，若有慢性疾病或身體不適情形，搭乘大眾運輸設施時務必多加留意自身狀況，如遇緊急情形，可立即向站務或警方尋求協助。

