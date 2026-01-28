7旬婦血糖低跌坐手扶梯 中壢警實習生即刻攙扶協助送醫
桃園市警局中壢警分局中壢派出所於115年1月27日22時10分許，正巡簽中壢區A22捷運站時，實習生賴佑慈眼尖發現站內手扶梯停止運作，且有醫護人員到場，立即上前關心。
經瞭解，76歲的曾姓婦人因為血糖過低，正要搭乘手扶梯時頭暈跌坐一旁，身體不適無法行動。實習生賴佑慈見狀主動上前協助，全程攙扶曾女、安撫情緒，並協助引導其至救護車上休息，同時細心留意其身體狀況。
隨後，同行的學長宋華瑜、陳宣翰也隨即主動協助聯繫家屬，確保曾婦在送往天晟醫院治療途中能順利與家人會合，讓家屬相當感謝警方即時關懷與協助。
中壢警分局長林鼎泰表示，實習生雖仍在學習階段，但在第一線勤務中展現出冷靜判斷、主動關懷與為民服務的精神，正是警察工作的核心價值；警方也提醒民眾，若有慢性疾病或身體不適情形，搭乘大眾運輸設施時務必多加留意自身狀況，如遇緊急情形，可立即向站務或警方尋求協助。
更多新聞推薦
其他人也在看
寬達聯合會計師事務所-桃園會計事務所推薦
寬達聯合會計師事務所-桃園會計事務所推薦Yahoo特別企劃 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫院評鑑 延長為6年一次
為減少醫院文書作業及人力耗用，醫院評鑑由四年一次延長至六年一次。衛福部長石崇良表示，醫院評鑑到了要改革的時候，病人安全是...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
紅酒、香檳到威士忌：奔富法國新作、歐肯與波摩新春獻禮登場
Penfolds奔富法國產區迎來全新力作「FWT 543卡本內蘇維翁-希哈」，這不只是新酒上市，更像是一次回望與前行並行的實驗。七十多年前，傳奇釀酒師Max Schubert正是在法國汲取靈感，才開啟葛蘭許的誕生；而今，奔富再度回到這片土地，卻以截然不同的混釀語言，重新詮釋品牌精神...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
來自丹麥這家餐廳訂位每人1500美元 加州人60秒搶光
洛杉磯時報報導，五度被評選為世界第一餐廳的知名丹麥名廚Noma餐廳，將於洛杉磯進行為期16周的限定駐店活動，本月26日（...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
陸配參政卡關 中選會無力解決
內政部頻以《國籍法》限制陸配參政權，由於民眾黨「陸配」李貞秀將於下周遞補不分區立委，能否成功就任受關注，白委劉書彬28日關心陸配參政公平性問題，中選會主委被提名人游盈隆直言，兩岸關係高度複雜，至今均無完備立法，「內政部有自己的主張，中選會幾乎沒有主張的立場」，沒能力處理。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
動保法初審通過動物具感知能力入法 禁止餵養遊蕩動物未達社會共識前不宜貿然入法
立法院經濟委員會28日審議「動物保護法部分條文修正草案」，立委擬增訂「禁止餵食遊蕩犬貓」及「餵食者視為飼主」等條文，保育團體贊成此事，但動保團體則持反對態度，農業部長陳駿季表示，在禁止餵養形成社會共識前，不宜貿然入法。NOW健康 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
外籍高中生夜騎迷途體力不支 楊梅警即時伸援確保安全
兩名外籍高中生1月27日22時許，前往桃園市警局楊梅警分局大坡派出所請求協助。經警方了解後得知，高姓及何姓兩名17歲緬甸籍學生當日晚間騎乘YouBike前往新屋區永安漁港遊玩，返程時因對當地路況不熟，且偏鄉地區導航訊號不穩，加上長時間騎乘導致體力不支，只好向派出所警方請求協助。大坡派出所警員楊承澔了解狀況後，隨即將學生帶至派出所內休息，並提供飲用水及餅乾讓學生恢復體力，同時安撫不安情緒。後續員警以簡易英語與外籍學生溝通，詳細確認其宿舍位置與身體狀況，經評估學生並無受傷，僅因過度疲勞無法繼續騎乘。考量深夜時段、海邊道路照明不足及交通風險，警方研判若貿然讓學生自行返程，恐有安全疑慮。基於保護學生安全立場，警方主動協助將學生護送至富岡火車站，並妥善處理YouBike載運及歸還事宜。兩名緬甸籍學生對警方即時且貼心的協助表達由衷感謝。楊梅分局呼籲，民眾夜間外出或前往偏遠地區活動，應事先規劃返程路線並評估體力狀況，若遇突發狀況或需要協助，可隨時撥打110報案專線或向就近警察機關求助。更多新聞推薦 ● 傅崐萁稱政院版軍購特別預算是4.5兆 國防部駁：預算上限就是8年1.25兆台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
調查官搜索台蠟案 見長官列飲宴名冊竟回報
民國111年時任調查局桃園市調查處組長林明宏，支援搜索台蠟公司前董事長林哲印違反證券交易法案件，他從林的宴客記事本，發現內容記載他的長官、時任桃園市調查處處長廖榮旭等人，曾多次與林餐敘及球敘，他在搜索後回報給廖，一審依公務員洩漏國防以外之祕密罪，將他判處可易科罰金的6月徒刑，案經上訴，台灣高等法院考量他坦承犯行，無再犯之虞，28日駁回上訴，但宣告緩刑4年，支付公庫18萬元定讞。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
公股銀年終上看八個月 台企銀薪情最好 兆豐、一銀發放金額居次
八大公股金融機構去年獲利創新高，年終獎金發放情形受關注。其中，以台企銀「超過八個月」最高，兆豐、一銀約八個月，彰銀則接近...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 389則留言
台64丟包悲劇！死者弟痛斥不實指控：比4車輾過還痛
新北市中和區台64快速道路日前發生一起悲劇，一名25歲溫姓替代役男在搭乘計程車時，因疑似踢到駕駛座椅背，遭46歲林姓司機要求下車。不料，溫男下車後疑似因不勝酒力倒臥路中，接連遭4輛車輾過不幸身亡。此案引發社會廣泛關注，死者家屬對外發聲，強調不實指控對家屬造成的傷害比死亡更痛，並呼籲停止揣測，等待司法還原真相。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 21則留言
台64命案12分鐘關鍵音檔曝！ 政大教授憤怒：丟包是許可的？
一名政治大學畢業的溫姓男子，日前疑似喝醉後被計程車司機丟包在台64上，隨後遭4車輾過身亡，原本有一說是他酒後和司機爭吵，才讓對方大發雷霆將人丟在車內，但行車紀錄器畫面卻顯示，他在短短12分鐘的車程近乎沉默，對此，政大副教授兼學務長蔡炎龍痛心地說：「現在又多了一種憤怒。」中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 12則留言
台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導台中市北屯區天津路、崇德路今（30）日上午10點多驚傳火警，包括寢具店、髮廊等多棟房屋不明原因起火，火勢一度猛烈、大量黑色濃煙四竄；消防局獲報後立即派遣消防車37輛、消防人員79名到場處理，目前統計包含火燒商場及倉庫共8戶，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市消防局表示，今（30）日上午10時16分受理北屯區天津路三段火警案件，派遣第八大隊、轄區文昌分隊等共計19個單位，出動各式消防車37輛、消防人員79名。消防局指出，目前統計共8戶（商場及倉庫）受到火災波及，初步排除人員受傷受困，持續搶救並確認中。台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警。（圖／民視新聞翻攝）台中市北屯區發生火警，消防局獲報後趕赴現場滅火。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／台中北屯火警！寢具店、髮廊陷火海黑煙狂噴 駭人畫面曝光 更多民視新聞報導噪音惹殺機！台南廚師深夜怒刺36刀遭羈押 鄰居聽聞「自首報案聲」呂秋遠逼女律師墮胎、離職 北院判賠60萬鍵盤俠麻煩大了！網路公然侮辱修法嚴懲 「最重可關多年」刑責曝光民視影音 ・ 12 小時前 ・ 2則留言
天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐
淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
米倉涼子沒事了 涉麻藥案獲不起訴處分
日本女星米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等相關法規，日前遭警方以書面方式移送東京地檢，今（30日）公布最新處分結果，決定對米倉涼子作出不起訴處分，正式結束相關調查。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
足球》真是爛到底了！ 中國足協公布有13家俱樂部涉操縱比賽遭處份
中國足球協會近日針對足球產業「假球、賭博與貪腐」調查結果公布處分，共計十三家俱樂部遭到懲戒，其中九支中超球隊將於新賽季以扣分形式起步。上海申花與天津津門虎兩隊各遭扣除10個積分，懲罰最為嚴厲；另有四支已被降級至中甲聯賽的球隊同樣在處分名單之列。此次涉案俱樂部同時被處以20萬至100萬元人民幣（約萬至萬台幣）不等的罰款。中國足協聲明強調，此次裁罰旨在「維護行業紀律、淨化足球環境、保障公平競爭」，並指出扣分與罰金幅度是根據各俱樂部涉及不正當交易的「金額、性質、嚴重程度及社會影響」綜合判定。足協重申將對腐敗行為堅持「零容忍」政策。此前於2024年9月，已有43名官員與球員遭終身禁賽。前艾弗頓中場、中國男足前主帥李鐵亦與其他73人一同被永久禁止從事足球活動。現年48歲的李鐵去年認罪入獄，其罪行包括操控比賽、收受賄賂及為取得國家隊帥位而行賄。更多新聞推薦• 更多》亞洲足球新聞最新報導麗台運動報 ・ 3 小時前 ・ 7則留言
鄰居稱有男子宰殺幼犬 警到場他自曝是「果子狸」
新北市 / 綜合報導 新北市新店區，民眾報警說，有一名男子在屠殺小狗。透過監視器畫面看到，光天化日之下，男子就在民宅前，拿著利器處理動物，後來警方到場，發現男子沒有屠宰行為，他從冰箱拿出一包肉品，說那是「果子狸」， 警方 通報新北市動保處，目前仍在偵查，不過，獵捕野生動物已經違反動保法，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬到200萬罰金！！ 原始連結華視影音 ・ 14 小時前 ・ 3則留言
衛福2月新制一次看！146萬人明起可提前領藥
[NOWnews今日新聞]衛福部今（30）日公布2月將上路的新制，包括癌症用藥及農曆春節將至，原定於春節連假期間回診的慢性病患，屆滿或用罄日若介於2月14日至2月22日者，可提前在1月31日開始預領藥...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 發表留言
最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫
即時中心／劉朝陽報導台中市大雅區龍善二街今（29）日上午8時許發生持刀傷人事件，一名67歲女子不明原因遭人持利器攻擊，頸部留下約10公分刀傷。消防隊接獲報案後迅速趕到現場，為傷者包紮並送醫治療。警方正調閱附近監視器畫面，釐清嫌犯是否隨機攻擊或認識被害人，全力追緝凶嫌。警方指出，台中市大雅區龍善二街今日上午8時07分發生攻擊事件，年約60多歲女子遭人持刀攻擊，頸部受有10公分刀傷，所幸人意識清楚；醫師指出，頸部的傷口很深，另左臂、背部、額頭也有刀傷，總共八個刀傷。案發當下附近民眾表示，受傷婦人要前往籃球場跳廣場舞，而附近有年輕人時常會來將音樂切掉，雙方可能因此發生爭執釀禍。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／台中大雅區持刀攻擊！67歲女子頸部受傷送醫 更多民視新聞報導起飛12分鐘即失聯 哥倫比亞國營航空客機墜毀釀15死LIVE／國造潛艦關鍵一步！海鯤號首度潛航測試「下潛50公尺」 高雄港現場直擊從豬瘟到禽流感再失守？王浩宇重批盧秀燕「台中到底搞什麼鬼」民視影音 ・ 1 天前 ・ 1則留言
大聲公男亂喊「醫護害死弟弟」判罰12萬！疾管署、北榮都曾受害
「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」一名洗腎男子去年持大聲公在新光醫院外不斷廣播，近期遭法院判處拘役4個月，易科罰金12萬元，該病患多次希望私下和解，但院方基於醫療暴力零容忍原則，堅持不和解，未來只要對醫護工作環境造成威脅，絕對不會寬貸。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言