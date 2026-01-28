7旬婦血糖低跌坐捷運站手扶梯 警專實習生暖心攙扶協助送醫

【記者張沛森／桃園報導】中壢派出所警專實習生賴佑慈昨天（27日）晚間與學長在中壢區A22捷運站巡簽時，眼尖發現曾姓老婦人疑因血糖過低，在搭乘手扶梯時頭暈跌坐一旁，隨即主動上前協助，全程攙扶曾女、安撫情緒，並協助引導其至救護車，主動關懷與為民服務的精神深獲肯定。

中壢警分局表示，在中壢派出所實習的警專生賴佑慈昨天晚間10時10分許與學長們在中壢區A22捷運站巡簽時，眼尖發現站內一名76歲的曾姓婦人疑因血糖過低，正要搭乘手扶梯時頭暈跌坐一旁，身體不適而無法行動。

賴佑慈見狀主動上前協助，全程攙扶曾女、安撫情緒，並協助引導其至救護車上休息，同時細心留意其身體狀況，再由救護人員送醫。隨後由同行的學長宋華瑜、陳宣翰隨即聯繫上家屬至醫院照料。

中壢警分局長林鼎泰表示，實習生雖仍在學習階段，但在第一線勤務中展現出冷靜判斷、主動關懷與為民服務的精神，正是警察工作的核心價值；也提醒民眾，若有慢性疾病或身體不適情形，搭乘大眾運輸設施時務必多加留意自身狀況，如遇緊急情形，可立即向站務或警方尋求協助。

協助送醫。中壢警分局提供

