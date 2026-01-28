7旬婦血糖過低跌坐手扶梯 中壢警實習生即時助送醫

【警政時報／崔兆慧 桃園報導】中壢警分局中壢派出所於27日22時10分許，執行巡簽勤務行經中壢區A22捷運站時，實習生賴佑慈眼尖發現站內手扶梯暫停運作，且現場已有醫護人員到場，隨即主動上前關心了解狀況。

警專實習生賴佑慈見到捷運站內有老婦跌坐手扶梯，立刻上前幫忙。（記者翻攝）

經瞭解，76歲曾姓婦人疑因血糖過低，準備搭乘手扶梯時突然頭暈不適，跌坐在一旁，當場無法自行行動。實習生賴佑慈見狀立即上前協助，耐心攙扶曾婦、安撫其緊張情緒，並全程陪同引導至救護車上休息，同時細心留意其身體狀況。

隨後，同行的學長宋華瑜、陳宣翰也主動協助聯繫家屬，確保曾婦在送往天晟醫院治療途中，能順利與家人會合。家屬對警方即時伸出援手、細心照護表達由衷感謝。

中壢警分局長林鼎泰表示，實習生雖仍在學習階段，但在第一線勤務中已展現冷靜判斷、主動關懷及為民服務精神，正是警察工作的核心價值所在。同時也提醒民眾，若有慢性疾病或身體不適情形，搭乘大眾運輸設施時務必留意自身狀況，如遇緊急狀況，可即時向站務人員或警方尋求協助，以確保安全。

