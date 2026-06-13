7旬婦誤信「師哥老公」法會消災 120萬元老本差點被詐

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者邱俊福／台北報導〕一名7旬陳姓婦人網路交友，深陷情網，跟自稱擔任「乩童」的蘇姓男網友以「老公」、「老婆」互稱，日前對方以需辦理法會及相關宗教儀式消災，要求匯款120萬元，陳婦信以為真，前往台北市信義區住處附近的銀行欲臨櫃匯款，被行員發現有異，通報轄區台北市警信義分局六張犁派出所後，經行員、員警共同耐心勸導，分析詐騙集團常見話術及案例下，陳婦才恍然大悟，保住積蓄。

本月11日中午，陳婦前往銀行欲提領120萬元，進行匯款，行員見狀進行關懷提問時，見陳婦說話吞吞吐吐、含糊不清，認為可能遇上詐團，馬上通報轄區警方到場了解，警方派員到場後，經耐心詢問陳婦，陳婦才告知是近期透過LINE通訊軟體，認識一名自稱蘇姓的男子。

廣告 廣告

陳婦於對方每日噓寒問暖下，馬上發展成男女朋友，雙方平時於通訊軟體內以「老公」、「老婆」互稱，因對方稱擔任「乩童」，並表達需辦理法會與一些宗教儀式，進行改運消災，要求提領120萬元支付費用，才到銀行匯款。

員警經檢視雙方對話紀錄後發現，兩人僅透過通訊軟體聯繫，對方持續以感情關係及宗教法事名義要求匯款或交付款項，手法與近期常見假交友結合假宗教詐騙模式相符；員警邊勸說邊聯繫陳婦女兒到場協助了解案情，家屬得知後也對資金用途及雙方關係提出質疑，後經行員、員警等人苦口婆心，跟她分析詐團常見話術及案例，陳婦終於察覺異狀，打消提領與匯款念頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

桃園毒駕轎車拒檢狂飆撞死2路人！駕駛不治

同父異母5兄妹爭遺產8年 880兩金條意外翻漲4倍逾1.6億

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

民法「特留分」受益 與李婦無血緣3兄妹成千萬富翁

