7旬婦誤飲農藥 運用連續性血液透析救命

▲73歲失智婦誤喝農藥，經送往南投醫院搶救後，使用連續性血液透析救回一命。（圖／南投醫院提供）

[NOWnews今日新聞] 南投縣一名長期接受腹膜透析治療的73歲婦人，因患有失智症，認知功能受限，日前看見家中裝有液體寶特瓶以為是茶飲，就大口喝下，沒想到竟然是農藥導致意識不清、心搏過緩呼吸道分泌物急劇增加等嚴重有機磷中毒，經緊急送往南投醫院救治，運用連續性靜脈血液透析過濾術，清除體內毒素與矯正酸中毒，救回性命。

南投醫院說明，家屬將婦人送到急診室救治，當時婦人已出現意識不清、心搏過緩，以及呼吸道分泌物急劇增加等有機磷中毒症狀，醫師研判，光靠腹膜透析已無法處理。南投醫院腎臟科醫師葉哲廷在考量患者中毒後併發休克與乳酸中毒，加上有機磷中毒可能伴隨癲癇發作，醫療團隊使用更為精密的連續性靜脈血液透析過濾術，清除體內毒素與矯正酸中毒，同時避免傳統血液透析可能造成的血壓波動，救回婦人性命。

廣告 廣告

南投醫院呼籲，千萬不要使用寶特瓶或食品容器分裝農藥，應保留原包裝並上鎖，放在兒童與失智長者無法取得處；若不幸發生誤食，應立即持農藥瓶罐就醫，縮短醫療團隊辨識毒物成分的時間，爭取黃金搶救時效。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

找到失主了！失智翁苗栗公園過夜 「百萬金條＋現金」睡醒忘帶走

國人怕失智！估至少備682萬長照準備金 但逾3成年輕世代準備不足

講座教授克拉克奪諾貝爾獎 台師大應用研究開發「抽血測失智症」