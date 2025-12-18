南部中心／綜合報導

高雄一名77歲婦人，18日上午開車在建國路上，原本要停車在停車格裡，卻不明原因，先是撞上後方停在停車格裡的貨車，接著又突然逆向暴衝，正巧撞上一對騎乘機車的母子檔，機車被夾在肇事車輛和停在路邊的轎車中間，造成騎車的母親當場失去意識，送醫急救後仍不幸身亡。

7旬婦逆向暴衝"雙載母子淪夾心" 53歲補教老師亡

77歲的肇事駕駛，正要把車停進停車格，但不明原因，先撞到後方車格裡的貨車，接著又發生暴衝，撞上對向車道的一台機車。（圖／民視新聞）路口監視器，一輛轎車，突然從對向車道，逆向衝過來，直到撞擊停放路邊的汽車，才停下來。不過，肇事轎車前方還有機車，遭到衝撞夾擊，車身已經變形。目擊民眾表示，撞到白色的後車之後不知道怎麼樣，就突然整個衝出來，逆向衝過來的話我閃過去，結果後面那一對母子就比較沒有那麼幸運，就直接被撞到。

廣告 廣告

7旬婦逆向暴衝"雙載母子淪夾心" 53歲補教老師亡

機車駕駛當場意識不清，送醫院急救，宣告不治，後座的兒子則是意識清楚，送醫包紮。（圖／翻攝畫面）失控車禍，發生在高雄三民區，當時77歲的潘姓女子，正要把車停進停車格，但不明原因，先撞到後方車格裡的貨車，接著又發生暴衝，逆向開到對向車道，當下正好有一對母子雙載騎車經過，當場遭轎車撞上，53歲的母親意識不清，送醫院急救，宣告不治；兒子則是意識清楚，送醫包紮。高雄市警察局三民一分局交通組組長李俊杰表示，雙方行經至案發地時，潘女疑不明原因行駛至對向車道，與丁女發生碰撞潘女酒測值為0。

事後調查，死者是一名補習班老師；肇事的潘姓駕駛，兩年多前滿75歲，曾依高齡換照規定，通過監理所體檢及認知功能檢測，換發新駕照，效期到明年，儘管有駕照，還是發生意外。目擊民眾表示，她是跟我們講她頭暈啦，錯把油門當煞車，頭暈了妳就乾脆不要開車了。停在對向停車格的白色轎車，引擎蓋也被撞凹，還好車上沒有人。其他車輛遭毀損車主表示，我們不在車上，我們在菜市場，是警方聯絡我的。警方初判，肇事潘女，酒測值為0，只是這一撞，又撞出高齡駕駛問題，究竟是什麼原因衝到對向車道，有待警方進一步釐清。

原文出處：7旬婦逆向暴衝"雙載母子淪夾心" 53歲補教老師亡

更多民視新聞報導

23歲女清潔員遭酒駕奪命！招魂擲筊10次未果 葬儀業者曝可能原因

77歲婦暴衝撞母子成「夾心」 下車喊頭暈目擊者怒炸：不該上路

77歲駕駛暴衝+逆向撞雙載母子「媽媽當場OHCA」送醫不治

