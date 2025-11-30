7旬婦領300萬稱買傢俱 警識破詐團陰謀保住養老金

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市蔡姓婦人在住家附近銀行打算提領現金300萬元，且稱是為了幫兒子購買傢俱，但因說詞反覆被行員察覺有異，進而向警方報案，警方到場後，檢視蔡婦手機，發現詐騙集團教導如何快速提領現金，甚至傳送一張假的銷貨單，所幸經警方勸說，蔡婦才打消提款念頭，成功保住養老金。

大安警分局今表示，已退休的74歲蔡姓婦人，本月17日跑到第一銀行延吉，分行，欲提領現金300萬元，並稱該筆資金是為了替兒子購買傢俱使用，因蔡婦神情緊張且說詞反覆，銀行臨櫃人員驚覺有異，隨即請警方到場協助。

廣告 廣告

警方指出，員警到場後詢問蔡婦，但她拒絕提供任何相關資料證明，直到員警突破其心房後，才得以檢視蔡婦手機對話訊息，隨後得知蔡婦受到詐騙集團誘導指使，謊稱要「協助兒子買傢俱」以便快速提領現金，詐團還上傳了一張假的銷貨單，企圖規避警方及行員關懷提問。

警方說，經員警及行員苦口婆心勸說後，蔡婦才驚覺落入詐團陷阱，隨即打消提款念頭，並未造成任何財務損失。

警方呼籲，詐騙集團話術不斷更新，民眾如遇大量金錢匯兌或提領要求，務必保持冷靜，同時盡快向家人、警方或銀行行員求證。

【看原文連結】

更多自由時報報導

警局長凌晨1點半測試服從度！15分局長嚇醒秒回 只有「她」睡到天亮才「收到」

獨家》驚！他跌落國道楠梓段險沒命 幕後金錢情感糾葛曝光

高雄陸戰99旅爆槍響！中尉稱檢查槍彈竟在哨亭內擊發身亡

彰化女車手屢獲減刑 因「這句話」讓法官不再憐憫

