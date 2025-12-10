7旬嬤戀上男網友 超商急買3萬點數保證金換見一面

7旬婦要與網友見面衝超商買「點數」當保證金，幸好苗栗警方及時阻詐。警方提供

苗栗後龍1名年逾7旬的老太太，在網路結識男網友，被要求支付3萬元「保證金」才能見面，她依指示到超商購買遊戲點數；店員察覺不對勁立刻報警，員警到場耐心追問後，才讓老婦吐實，成功阻止詐騙；苗栗縣警局呼籲民眾提高警覺，並提醒多關心家中長輩，勿讓老人家因孤獨而掉入交友陷阱。

苗栗縣1名70多歲阿嬤，本月8日晚間匆忙走進後龍鎮某超商，她開口就要買3萬元遊戲點數，店員看她神情緊張、說詞又含糊，問她為何要買點數？玩什麼遊戲？阿嬤支吾其詞，直覺是詐騙套路，立即通報警方處理。

警方趕到時，這名老婦先說是替兒子買點數，但員警一聽覺得不太合理，請她當場打給兒子核對，老婦卻保持沉默，神色戒備。經過多次勸導，她才鬆口坦承，自己近期在LINE結識一名男網友，對方甜言蜜語、頻頻敲碗想見面，但要求她先付出3萬元「保證金」證明誠意，再安排約會。

老婦信以為真，依照對方指示跑到超商準備付款，幸虧店員細心察覺異狀，及時報警，讓她避免荷包大失血。竹南分局表示，近來不少長者成為交友詐騙目標，詐騙集團常以「點數」、「保證金」、「見面費」等名目要求匯款，提醒民眾務必多關心家中長輩，莫讓老人家因孤獨而掉入「交友陷阱」。



