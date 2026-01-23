7旬嬤癌末傷口惡臭到自我封閉！靠「銀離子敷料」解困境

奇美醫療財團法人奇美醫院傷口照護中心與台灣安寧緩和醫學會合作，針對癌症末期病人傷口照護推出新技術，透過「傷口衛生」觀念與銀離子敷料，有效改善惡臭、滲液問題，讓病人重拾尊嚴。

許多癌症末期病人伴隨惡性腫瘤潰瘍，這類傷口常有大量滲液、易出血及難聞異味。（圖／Photo AC）

一名70多歲的陳姓女病人因癌症末期，胸口腫瘤潰瘍形成巨大傷口，除了滲液量大、換藥疼痛外，傷口散發的惡臭讓她封閉自我、拒絕兒孫探視，產生社交隔離。居家護理師雖努力換藥，但面對癌症傷口特有的異味與出血風險，感到心力交瘁且成效有限。

奇美醫療財團法人奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞表示，對於末期病人而言，傷口照護的目標與一般病人截然不同。一般傷口追求「癒合」，但安寧療護中的傷口則強調「舒適與尊嚴」。許多癌症末期病人伴隨惡性腫瘤潰瘍，這類傷口常有大量滲液、易出血及難聞異味，嚴重影響病人自尊心與生活品質。

廣告 廣告

透過奇美醫院與安寧緩和醫學會合作的「傷口照護工作坊」，居家護理師學習新的「傷口衛生」觀念與癌症傷口專用敷料使用技巧。在林祐丞指導下，護理團隊改變以往保守換藥模式，改採精準傷口清創與清潔，再搭配具備高度吸水性及除臭功能的銀離子敷料。經過幾次調整，傷口異味大幅減輕，滲液也得到控制，陳姓病人終於不再因異味感到自卑。

奇美醫療財團法人奇美醫院傷口照護中心主任林祐丞。（圖／奇美醫院）

林祐丞指出，過去許多照護者面對這類傷口常感到無助，甚至因擔心疼痛或出血而不敢徹底清潔。最新醫學研究強調「照護技巧」與「敷料使用」的重要性，即使是末期傷口，透過適當清潔與敷料使用，也能有效減少感染並改善異味。

奇美醫院傷口照護中心舉辦的工作坊針對三大核心主題進行培訓，包括皮膚照護、癌症傷口及傷口衛生。林祐丞強調，慢性傷口需要先進敷料的精準輔助才能見效，正確的敷料使用不僅能提升照護品質，更能在不頻繁換藥的情況下維持傷口舒適度，降低病人心理壓力。

延伸閱讀

超越三巨頭創新猷！艾卡拉茲澳網闖16強 再創大滿貫紀錄

川普稱與北約達協議獲「永久使用權」！丹麥、格陵蘭：主權是紅線

肺癌竟是「吃」出來的！高油、高糖增細胞病變風險