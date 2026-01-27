7旬嬤視力模糊 檢出頸動脈眼分血管瘤壓迫視神經
七十歲王阿嬤半年前感覺看東西「霧霧的」，起初以為年紀大、眼睛退化，沒有特別在意，但視力模糊的情形卻逐漸加劇，連看電視字幕都變得吃力。台北慈濟醫院二十七日表示，王阿嬤前來就診，眼科部謝繡卉醫師檢查，發現患者右眼視力僅剩0.1，相較患者自述視力模糊狀況相符。不過，醫師細心發現，竟是右側頸動脈眼分支血管瘤，這個瘤壓迫視神經，以致造成視力模糊！
由於眼部結構無法解釋視力快速惡化，所以醫師提高警覺，謝繡卉懷疑，病因可能與視神經甚至腦部病變有關，隨即安排進一步檢查，檢查結果發現腦部血管異常，會診放射科醫師後，確診為右側內頸動脈眼分支血管瘤，這個瘤壓迫視神經，導致引起視力模糊。
治療後解除視神經壓迫問題，成功降低後續發生失明、腦出血等嚴重併發症風險。目前王阿嬤右眼視力明顯回升，持續於門診追蹤觀察。
謝繡卉醫師指出，眼睛主要是接收影像功能，光線經由眼睛構造成像後，轉換成神經訊號，由視神經傳送至大腦視覺中樞進行解讀。視神經為大腦神經系統一部分，從眼睛一路連接到腦部。因此，當神經出現病變時，可能影響到視神經傳導或視覺中樞判讀能力，進而表現在視力模糊、視野缺損、影像變形等視覺異常。
臨床上，部分腦部疾病如腦血管瘤、腦中風、腦腫瘤、腦部缺血，甚至特定神經退化性疾病比如多發性硬化症，都可能以視力模糊、視野缺損、影像變形等症狀表現。
謝繡卉醫師強調，這類疾病初期沒有明顯頭痛或神經症狀，容易被民眾誤以為只是眼睛老化或長時間用眼造成的疲勞，但因為與腦部或血管病變密切相關，若是沒有及時診斷與治療，恐怕影響視力預後甚至危及生命。
視力模糊是否與用眼疲勞有關，謝繡卉提供簡易判斷方式，倘若視力模糊在充分休息後明顯改善，多半與長時間滑手機、看電腦所造成眼睛疲勞有關，透過適度休息、溫熱敷眼睛及輕柔按摩眼睛周圍，通常症狀就能獲得緩解。但若視力下降持續存在，甚至出現單眼與雙眼視力差異明顯、視野缺角、看東西歪斜、顏色變淡等情況，就不宜單純歸咎於用眼過度，建議就醫檢查釐清是否潛藏其他眼部或神經相關疾病。
