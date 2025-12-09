7旬嬤車禍後雙腿變形難出門…志工陪伴開心圍爐； 獨居二度中風嬤人生「第一次」坐上熱鬧餐桌

▲全美世界與弘道基金會攜手舉辦圍爐餐會，邀請100位高雄在地獨居弱勢長輩，提前感受年節的熱鬧氛圍。(弘道提供)

跨年春節將至，團聚時刻卻是獨居弱勢長輩，最容易感到孤單的季節。弘道老人福利基金會高雄服務處日前在新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司的支持下舉辦寒冬助老圍爐餐會，邀請100位弱勢獨居長輩走出家門，感受年節的熱鬧氛圍，並在志工一對一的陪伴下享用豐盛年菜，志工與長輩共同書寫感恩小卡，趣味闖關到心意傳遞，提前迎接溫暖的新春。

獨居長輩對於農曆年節，始終埋藏著心裡最幸福的回憶與最深的期待， 86歲的林阿嬤是弘道長期關懷的獨居弱勢長輩，阿嬤一人住在租來的老舊平房中，在社工日常訪視時阿嬤在談天中提及，因為自幼父母早逝，國小還沒念完就到別人家當幫傭，看著一家人圍坐在餐桌前吃飯，是她遙不可及的夢想。

節儉又樸實的阿嬤，近年經歷第一次中風後，獨自咬緊牙關撐過辛苦的復健；然而今年初第二次中風，狀況比以往更嚴重，手會不自主抖動、雙腳也常無力，平常弘道社工、志工的關懷陪伴成為重要的倚靠，日常生活所需也倚賴弘道送物資，以及左鄰右舍的採買幫忙，但因為手抖得厲害，平時吃飯只能吃簡單、好舀的食物，用湯匙慢慢吃。這次參與圍爐餐會，在餐桌上，全美志工為阿嬤夾菜、舀湯以及切割食物，讓阿嬤感受到前所未有的熱鬧、溫馨的氛圍。

▲二度中風手抖難進食，全美志工為8旬獨居嬤暖心夾菜。(弘道提供)

曾經喜歡趴趴走的72歲阿香阿嬤，前幾年因為車禍導致骨折變形，加上年紀漸長，膝關節退化，雙腿呈現彎曲的樣子，走路變得吃力，需要拄著拐杖才能行走，讓她無法再像從前那樣自在外出，行動受限讓阿嬤一個人在家情緒低落，吃不下也讓身體日漸消瘦。

一年前申請居家服務後，弘道提供陪同外出和送餐服務，幫助阿嬤重拾過往的生活節奏。弘道照顧秘書會陪伴阿嬤在家附近散步、傍晚依照阿嬤想吃的協助購買與送餐，透過日常服務，讓阿嬤「有人陪、吃的下、睡得著」，心情也穩定了許多。這次圍爐活動，是阿香阿嬤期待已久「出遠門」，愛熱鬧的她，在全美志工一對一陪伴下安心出門，不用擔心行動不便，熱鬧的聊天聲與一桌暖呼呼的年菜，讓阿嬤露出開朗的笑容。

▲車禍後雙腿變形、行動受限，7旬嬤有志工陪伴安心享圍爐餐。(弘道提供)

新加坡商全美世界控股有限公司台灣分公司葉國淡總經理表示，臺灣高齡人口持續攀升，全美世界長年關注弱勢長輩的社會議題，希望透過圍爐送暖的活動，讓長輩在年節前能感受到被陪伴的溫暖與過節的喜悅，也期盼藉由企業的力量，讓更多人關注高齡議題，共同為社會帶來更多正向影響。

弘道基金會高雄服務處陳雅芬處長表示，獨居弱勢長者們就像隱藏在社會角落的孤老人，你我習以為常的溫飽與年節溫暖，對他們卻是難以企及，每到歲末都會發起寒冬助老服務，助老渡寒冬、暖過年。非常感謝全美世界臺灣分公司連續4年全力支持，更是出動100位志工一對一陪伴，讓長輩有機會走出家門，享用豐盛的圍爐餐，並感受到社會的關懷。弘道在高雄關懷服務1,200位長輩，寒冬助老服務經費仍有100萬資金缺口，急需社會大眾捐款支持，邀您一起挹注溫暖，讓獨居弱勢長輩感受年節的溫暖。