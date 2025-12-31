7旬嬤靠這招擺脫關節退化！從走不動、蹲不下 到能散步、出遊
一名77歲謝女士，50多歲時即出現膝關節退化情形，不僅走路、爬山困難，甚至無法蹲下，經醫師建議接受膝關節置換手術，逐步恢復生活機能，如今不再受膝蓋退化所困擾。
全台300萬人 有退化性關節炎
隨著人口老化，退化性關節炎已成為國人常見的慢性疾病之一，推估全台有超過300萬人深受其擾，尤其以膝關節最為多見。
看更多：50+女性更容易關節炎！女性膝退化比男性高2倍 4招避免關節退化
彰化基督教醫院骨科部部主任陳志輝指出，根據統計，65歲以上長者中，約每2人就有1人，有不同程度的膝關節退化問題。退化性關節炎主因，包括：關節軟骨老化、長期負重或外傷等，常造成關節疼痛、腫脹與僵硬，甚至影響日常行動能力。
陳志輝表示，初期的退化性關節炎，可以透過保守性治療，如減重、藥物、復健治療或輔具等，幫助改善疼痛及減緩關節磨損退化；病程進展到中後期，關節嚴重病變且保守治療無效，就需要考慮關節置換手術。
看更多：8旬婦膝蓋退化「走路被自己絆倒」 人工膝關節還她勇腳
ERAS+PAC術後復原更快速
根據健保署資料，台灣每年接受人工膝關節置換手術人數，約在2萬至2萬5千人之間。陳志輝說明，隨著醫療技術進步，人工關節置換可有效減輕疼痛、恢復關節功能，是提升患者行動力與生活品質的重要選擇。近年結合衛福部推動的「術後加速康復（ERAS）計畫」，協助關節置換患者，特別是長者，能夠加速康復、重返原有生活品質。
彰化基督教醫院醫療長劉森永表示，復健是影響關節置換手術成效，與病人長期生活品質的關鍵，骨科部關節置換團隊也將手術病患的照護延續到術後，配合衛福部政策協助轉銜居家長照或急性後期照護（PAC）復健復能，齊力協助人工關節置換術後，早日恢復正常活動功能。
上述個案謝女士分享，雖然手術初期稍有不適，但1個月後便能逐漸做家務、騎機車、散步運動，甚至出遊，非常感謝醫師協助讓她恢復行動力。她也以自身經驗提醒，膝關節退化問題不要拖延，應儘早尋求信任的專業醫療團隊協助，才能及早恢復健康生活。
看更多：手術不用禁食！新型「術後加速恢復」照護，免禁食、不必等排氣、復原快
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／彰化基督教醫院
更多健康2.0報導
菠菜NG吃法恐害結石增生！菠菜這樣吃才是營養聖品 大腦年輕11歲
不是胃痛！王宇婕「闌尾爆裂」變腹膜炎 醫揭致命警訊別硬撐
久坐竟是「新型態慢性病」？腸道恐像被凍結！教練4招「椅子操」坐著救代謝
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 13
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 11
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 16
婦長期用「不沾鍋」煮飯竟罹肝癌！醫示警改用「3種鍋具」守護健康
一名婦人因長期使用刮痕累累的不沾鍋烹飪，最終罹患肝癌並被檢測出體內永久化學物質PFAS嚴重超標。PFAS全名為全氟及多氟烷基物質，包含常見的鐵氟龍PTFE，因其碳氟鍵結構極為穩定，被稱為「永久化學物質」，一旦進入人體會在血液和肝臟中累積，半衰期可長達數年。《優活健康網》特摘此篇分享不沾鍋的使用方法。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 14
「水煮蛋」不是人人能吃？中醫曝3地雷 感冒吃恐咳更慘、燒更久
雞蛋被視為營養豐富的日常食材，富含蛋白質與多種維生素，對身體有不少好處。然而，中醫師倪海廈提醒，雞蛋並非人人都適合、也不是隨便吃就健康，特別是看似清淡的水煮蛋，若食用方式不當，反而可能讓補品變成「毒藥」，加重體內寒濕，導致精神疲倦、脾胃受損，越吃越虛，他並分享水煮蛋的「3大禁忌」與「黃金3吃法」。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 18
失智看眼睛就知道！提早12年有症狀 4種視覺變化是失智警訊
眼睛與大腦健康息息相關，視覺功能的細微變化可能是失智症的早期預警信號。一項追蹤超過8,600名受試者的長期研究發現，失智症患者在確診前長達12年，就已經在視覺反應測試中表現異常。胸腔暨重症專科醫師黃軒健康2.0 ・ 4 天前 ・ 10
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀
醫起看／曹西平猝逝！醫揭「7奪命前兆」：多人無症狀EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發起對話
40歲教師飲食清淡「血壓卻飆到170」！醫揪出隱藏型高血壓元凶
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。 對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓健康醫療網 ・ 3 天前 ・ 6
女右肩痛到不敢穿衣服！醫揪1病
[NOWnews今日新聞]一名62歲女性近日出現右側頸部延伸至肩膀、手臂的刺痛與灼熱感，夜間疼痛特別明顯，甚至痛到睡醒，活動頸部或抬手時症狀加劇。因為沒出現手臂無力或麻木，先後至骨科與復健科就醫。初步...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 4
42歲夜場名媛健檢驚「罹腎臟癌」！醫揭「1元凶」釀禍 不是憋尿
若想健康長壽，應避免吸菸與接觸二手菸。泌尿外科醫師侯鎮邦分享，一名42歲夜場交際名媛健檢發現，右腎有一顆4公分的腫瘤，檢查結果顯示為腎細胞癌。醫師指出，罹癌原因與吸菸、長期暴露於二手菸環境有關。經手術治療後，患者恢復良好，承諾戒菸戒酒、養成運動習慣，並定期追蹤健康狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
曹西平猝逝！醫示警「多人無症狀」 1高危險族群恐須送ICU搶命
家醫科醫師陳欣湄指出，很多人猝死前，會冒出「不知原因的身體不適」，特別是在天氣變化大且本身患有慢性病或過勞等3大因子下，若民眾同時出現「以前從來沒有過的奇怪感覺」，就是最高警訊，應立刻停下手邊事情、盡速就醫。她也列舉猝死前可能發生的徵兆，包含：心臟病發病前...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 3
吃錯菜恐傷腎？醫點名5大高鉀蔬菜 「1類人」少吃保命
腎臟病患者排出鉀離子的能力下降，累積在體內易造成高血鉀，進而出現無力、心律不整，嚴重恐死亡。腎臟科醫師洪永祥指出，蔬菜對健康族群有多種益處，特別是深綠色蔬菜。然而，腎臟病、腎絲球過濾率低於45分的人，需要注意鉀的攝取量，對此分享5種高鉀蔬菜，例如川七、莧菜。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
曹西平猝逝被發現已屍僵！醫列「7大前兆」示警7類人高危
66歲藝人曹西平（四哥）不料29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲，消息一出震驚各界。家醫科醫師陳欣湄表示，許多猝死案例其實都可通過留意身體發出的警訊及早預防，她分享7大猝逝前的常見徵兆如下，包括大量出汗、視力異常等，其中最可怕的仍是「無症狀」，若屬於高危險族群要時刻提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
60歲王月驚爆開顱「昏迷5天、頭蓋骨少一塊」 倒地3疑似原因曝光
60歲舞台劇演員、藝術總監王月29日晚間透過社群平台驚曝，她於11月26日在家中不慎暈倒，頭部重擊地面後當場昏迷失去記憶，緊急送醫後立即接受開顱手術取出血塊，術後在加護病房昏迷長達5天，直到入院第8天才轉至普通病房。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 3
花椰菜抗癌抗發炎，怎麼吃最營養？教你「1日花椰菜食譜」讓營養翻倍
你以為花椰菜只是補纖維？那你真的小看它了！很多媽媽認為花椰菜只是清燙配色用的蔬菜，但事實上，這一顆顆綠色小樹才是全家健康的防護罩。研究肯定，花椰菜是飲食中抗癌、抗老、護心的主力。《優活健康網》特選此篇，花椰菜正確吃法大公開，可掌握3方法營養最多。優活健康網 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
黑巧克力「越吃越年輕」新研究證實抗老關鍵！3招吃對才有用
提到甜食，多數人第一個聯想到的往往是影響血糖、讓人「老得快」，但這個印象，可能需要重新校正。食安專家楊世煒（韋恩）近日在臉書分享最新研究，黑巧克力中的關鍵成分「...早安健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高慧君甲狀腺疾病眼珠翻出！醫揭可能原因
[NOWnews今日新聞]女星高慧君近年因甲狀腺疾病併發罕見斜視問題，出現凸眼、視線不一致的情況，目前也持續接受治療。而醫師提到，若不以個案而論，甲狀腺機能亢進確實有可能影響眼睛肌肉的軟組織，造成眼睛...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 1
麻衣父胰臟癌逝！80%確診已3期 醫揭「3症狀」=早期徵兆
日本藝人麻衣的77歲父親28日因胰臟癌病逝。胰臟癌又被稱為「癌王」，主要是早期症狀不明顯，胃腸肝膽科醫師林相宏曾提到，約7成早期胰臟癌沒有任何症狀，有症狀的病患被診斷8成都已經是3期以後，而糖尿病可能是早期診斷胰臟癌的唯一機會，若伴隨體重下降、上腹痛都要注意。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
走路，最被低估的長壽運動，每天累積的步數，正在悄悄改變你的壽命曲線
步行延年益壽的概念，早已獲得大量科學證據支持。研究顯示，這種看似平凡的日常活動，不僅能降低全因死亡率，還能顯著提升生活品質。與其追求高強度、難以持續的運動計畫，規律步行反而是最容易長期執行、且效果穩定的健康投資。 長期累積的每日步數，能刺激粒線體生物合成、提升能量代謝效率，並降低久坐生活型態所帶來的健康風險。透過反覆鍛鍊下肢大肌群，步行的好處遠不只燃燒熱量，還包括改善胰島素敏感性、調整血脂、穩定情緒，全面支持心血管健康與慢性病防護。 不只是走路，每一步都在強化代謝、循環與肌肉量每走一步，都在促進新陳代謝與血液循環，幫助心臟與血管維持彈性，同時延緩肌肉流失。這種「日積月累」的生理適應，讓人不只活得久，也活得更有行動力。 規律步行能幫助人們在老年仍保有穩定的活動能力，減少疼痛與失能風險。關鍵不在於偶爾的激烈運動，而在於每天都能做到的堅持。步行，已不只是運動，而是一種能陪伴一輩子的健康生活方式。 每天走多少步，才能走得長久？科學給出的長壽步數答案根據美國國立衛生研究院（NIH）的大型研究顯示，每日步數越多，全因死亡率越低。平均每天約 8,000 步 的成年人，其死亡風險已明顯低於活動量偏低者常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
一半的人都有！幽門螺旋桿菌恐致胃癌 醫：這時間一定要除菌
【健康醫療網／編輯部整理】幽門螺旋桿菌是目前全球最常見的細菌感染之一，約有一半人口帶有此菌。研究顯示，幽門螺旋桿菌與多種上消化道疾病密切相關，包括：胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎及胃癌。振興醫院胃腸科主治醫師洪宏緒指出，由於該菌對抗生素產生抗藥性的速度日益增加，治療變得愈加困難，因此及早診斷與妥善治療至關重要。 長期帶菌恐致慢性胃炎 早期除菌降低胃癌風險 洪宏緒醫師說明，幽門螺旋桿菌感染是導致消化性潰瘍的主因，由於人體自身的免疫能力無法有效清除幽門螺旋桿菌，會造成長期帶菌的狀態，進而產生慢性胃炎，隨著時間的增加，造成罹患胃癌的機率明顯高於一般未被感染的人。若能早期診斷、早期治療，可避免日後發生病變。 除菌失敗常見2大主因 規律服藥是治療成功關鍵 目前常見的第一線療法為三合一療法，包括：氫離子幫浦抑制劑（PPI）加上兩種抗生素藥物，療程為期約7～14天。至於治療失敗的常見原因包括：細菌對抗生素產生抗藥性及病人對藥物順從性不足。 洪宏緒醫師表示，幽門螺旋桿菌對某些抗生素（如克拉黴素）產生抗藥性的比例日益上升，導致除菌率下降，影響療效。而在治療過程中，須合併使用多種藥物，若病人未能定時服藥或中途健康醫療網 ・ 16 小時前 ・ 1