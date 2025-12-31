7旬嬤靠這招擺脫關節退化！從走不動、蹲不下 到能散步、出遊

一名77歲謝女士，50多歲時即出現膝關節退化情形，不僅走路、爬山困難，甚至無法蹲下，經醫師建議接受膝關節置換手術，逐步恢復生活機能，如今不再受膝蓋退化所困擾。

全台300萬人 有退化性關節炎

隨著人口老化，退化性關節炎已成為國人常見的慢性疾病之一，推估全台有超過300萬人深受其擾，尤其以膝關節最為多見。

彰化基督教醫院骨科部部主任陳志輝指出，根據統計，65歲以上長者中，約每2人就有1人，有不同程度的膝關節退化問題。退化性關節炎主因，包括：關節軟骨老化、長期負重或外傷等，常造成關節疼痛、腫脹與僵硬，甚至影響日常行動能力。

陳志輝表示，初期的退化性關節炎，可以透過保守性治療，如減重、藥物、復健治療或輔具等，幫助改善疼痛及減緩關節磨損退化；病程進展到中後期，關節嚴重病變且保守治療無效，就需要考慮關節置換手術。

ERAS+PAC術後復原更快速

根據健保署資料，台灣每年接受人工膝關節置換手術人數，約在2萬至2萬5千人之間。陳志輝說明，隨著醫療技術進步，人工關節置換可有效減輕疼痛、恢復關節功能，是提升患者行動力與生活品質的重要選擇。近年結合衛福部推動的「術後加速康復（ERAS）計畫」，協助關節置換患者，特別是長者，能夠加速康復、重返原有生活品質。

彰化基督教醫院醫療長劉森永表示，復健是影響關節置換手術成效，與病人長期生活品質的關鍵，骨科部關節置換團隊也將手術病患的照護延續到術後，配合衛福部政策協助轉銜居家長照或急性後期照護（PAC）復健復能，齊力協助人工關節置換術後，早日恢復正常活動功能。

上述個案謝女士分享，雖然手術初期稍有不適，但1個月後便能逐漸做家務、騎機車、散步運動，甚至出遊，非常感謝醫師協助讓她恢復行動力。她也以自身經驗提醒，膝關節退化問題不要拖延，應儘早尋求信任的專業醫療團隊協助，才能及早恢復健康生活。

