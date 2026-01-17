7旬嬤骨鬆肌少症纏身險癱！醫示警「2大危機」：雙重退化風險飆升

記者簡浩正／台北報導

黃駿豐醫師表示，臨床上許多長輩不僅面臨骨質疏鬆，更合併「肌少症」，這種「骨鬆性肌少症」會讓跌倒與再骨折風險飆升。（圖／奇美醫院提供）

78歲的林女士（化名），曾有腦中風病史，近年反覆出現背痛與行走困難，先後發生多節段脊椎壓迫性骨折，甚至接受過椎體成形術與長節段脊椎內固定手術。由於症狀反覆、生活功能明顯受影響，家屬帶至醫院門診進一步檢查發現，骨密度最低T值(T-score)–4.1，遠低於世界衛生組織(WHO)定義的骨質疏鬆標準（–2.5），屬於嚴重骨質疏鬆。同時發現肌肉量不足，全身體脂肪比例高達43%，屬於肥胖型肌少症高風險體態，一旦跌倒，發生骨折與失能風險將大幅增加。

後進一步抽血檢查，林女士腎功能、肝功能、血中鈣與磷等檢驗正常，排除營養不良或其他疾病造成的繼發性骨質疏鬆，確定為高齡與停經後骨質快速流失所引起的原發性骨質疏鬆合併肥胖型肌少症，屬於高危險族群，醫師立即介入治療與跨團隊照護。採雙效增骨針的骨鬆藥物治療，促進新骨生成及抑制骨質流失，降低再骨折與失能風險。並同步監測心血管風險與骨質變化，再搭配營養補充與復健訓練。經過一段時間治療，林女士疼痛減輕、走路穩定，不再依賴家屬攙扶或輪椅。

奇美醫院家庭醫學部副部長黃駿豐表示，骨質疏鬆就像建築物的「鋼筋鏽蝕」，讓骨頭變得空洞脆弱；肌少症則像支撐建築的「結構鬆動」，當肌肉無法有效保護骨骼，任何輕微外力都可能造成嚴重傷害。上述骨骼與肌肉同步退化的「骨鬆性肌少症」，不僅增加術後併發症，更讓長輩陷入反覆骨折的恐懼中。他說，評估高齡骨折風險，不能只看骨密度。臨床上許多長輩不僅面臨骨質疏鬆，更合併「肌少症」，這種「骨鬆性肌少症」會讓跌倒與再骨折風險飆升。

針對骨折風險極高的個案，可透過「術前優化」治療策略。黃駿豐說明，近年臨床研究顯示在重大骨科手術（如脊椎融合）前三個月，可先使用雙效增骨針，能同時促進新骨生成並抑制骨質流失，就像為脆弱的骨頭重新灌漿打好地基，可有效改善骨密度與整體骨骼穩定度，降低術後骨釘鬆脫、鄰近節骨折與復原不良的風險，也為復健創造更安全的條件。

黃駿豐建議，民眾可善用中華民國骨質疏鬆症學會(TOA)提供的骨鬆自我篩檢工具，輸入年齡與體重，即可初步評估風險區間。若結果顯示風險偏高，應及早就醫安排檢查，避免等到骨折發生才發現問題。此外，骨鬆治療不能只靠藥物，仍需補充足夠的原料，包括每日約1000毫克鈣質與800 IU維生素D3，並進行安全、循序漸進的肌力與平衡訓練，才能真正降低跌倒與骨折風險。

