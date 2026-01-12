7旬嬤「抖音遇愛情」急匯8萬跟夢中情人相見！警出現讓她「二春夢」碎

記者陳弘逸／屏東報導

屏東縣內埔鄉超過70歲的吳姓婦人遇愛情詐騙，險匯8萬元。（圖／翻攝畫面）

屏東縣內埔鄉超過70歲的吳姓婦人，在抖音認識一名男子，自稱是台商，因無法抗拒對方溫情攻勢淪陷，並深信兩人即將交往，須先付8萬元機票費用，讓男方能入境台灣。於是婦人便到附近銀行準備匯款，所幸，行員察覺有異，通報警方前來關切，幾經勸阻後，才讓她打消匯款念頭，同時也識破這場愛情詐騙。

據悉，吳姓婦人日前在抖音認識一名男子，自稱是台商，雙方搭上線，日夜聊天後，互有好感，男方還提議交往，但人在境外，想請婦人先支付8萬元機票費用。

當下吳姓婦人深信不疑，便到住處附近銀行準備匯款，所幸，行員察覺有異，通報員警到場關切，當場識破這場愛情詐騙。

婦人經警方及行員勸說下，才打消匯款念頭，後續也請她到派出所進一步關切狀況，並讓她了解各類型詐騙手法，才保住差點匯出的8萬元。

吳姓婦人日前在抖音認識一名男子，自稱是台商，雙方搭上線，男方提議交往，想請婦人先支付8萬元機票費用。（圖／翻攝畫面）

警方提醒，網路交友要謹慎小心，假交友真詐騙，都是先以交友為華麗包裝，一開始熱切噓寒問暖，讓人產生被愛的感覺，之後話題就會引導到金錢。民眾若發現可疑，請立即撥打110或是165反詐騙專線諮詢，或直接到鄰近派出所找警察查證。

