7旬獨居男房內傳惡臭 中壢警破門搶命即刻救援

桃園市警局中壢警分局中壢派出所日前晚間8時許接獲通報，指稱中壢區慈惠三街套房內有獨居男子多日未外出，房內更傳出濃烈惡臭，疑有異狀，請求警方協助。員警劉菘銓、林禹聖及孟翔等3員當時執行巡邏勤務，獲報後立即趕赴現場，甫抵達即聞到屋內惡臭撲鼻，警方不敢大意，隨即通知房東、家屬及119救護車到場協助。警方取得鑰匙後與家屬開門呼喊，屋內傳出70歲楊男的微弱回應聲。

惟該戶除門鎖外，門後仍上有防盜門鏈，且屋內男子倒臥在地無法自行開門，警方透過門縫查看，發現男子倒臥地上、未著衣物，已無法行動，生命跡象微弱，情況相當危急。經徵得房東同意後，員警劉菘銓當機立斷，撞斷鐵門鍊破門而入實施救援。

警方進入屋內後，發現男子倒臥地面，屋內未開空調，疑似已失去行動能力多時，且伴隨大小便失禁情形，研判可能為中風，經警消合力救護，將男子自3樓安全搬運至1樓，隨後由消防救護人員陪同家屬緊急送往天晟醫院救治，避免憾事發生。家屬亦對警方即時破門、積極救援的行動深表感謝。

中壢警分局長林鼎泰表示，警察的工作不僅是維護治安，更重要的是秉持「視民如親」的服務精神，守護民眾的生命、身體及財產安全。林鼎泰也提醒，近日氣溫明顯下降，獨居長者或身體狀況不佳者若發生突發疾病，往往難以及時求助，呼籲民眾多關心身邊獨居親友、鄰里，若發現異常情形可立即通報警方或相關單位，共同守護社區安全，避免憾事發生。

