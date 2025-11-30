7旬男凌晨「騎上國道」 逆撞汽車噴飛亡 2車陷入火海
一名73歲男子在凌晨騎機車駛入國道一嘉義水上路段，在行駛一段路後突然迴轉逆向，發生嚴重火燒車。男子先是騎上台82線快速道路，下交流道後又誤入國道一號北向，在路肩行駛超過300公尺後，突然轉向逆行並直接撞上一輛自小客車。碰撞後兩車立即陷入火海，汽車內的夫妻倆幸運逃生，但機車騎士因重摔當場身亡。
凌晨三點多，國道一號嘉義水上路段發生火燒車，現場火勢猛烈，一輛自小客車被熊熊烈火吞噬，很快就變成一團火球，原本的車輛外形已經無法辨認。猛烈火勢數次差點延燒至旁邊的草叢。消防人員迅速抵達現場，全副武裝並保持安全距離，立即進行灌救。滅火過程中產生大量濃白煙，消防人員經過一番努力才成功控制火勢。
當火勢被撲滅後，現場調查人員發現這輛被燒得焦黑的汽車車頭，竟卡著一部機車，而機車騎士已經死亡。根據國道警察調查，這名73歲的王姓男子先是違規騎上台82線快速道路，下交流道後又繼續北上進入國道一號。他在路肩行駛超過300公尺後，突然迴轉變成逆向行駛，直接撞上一部正常行駛的汽車，衝擊力道使他噴飛至內側車道，重摔身亡。
國道警察新營分隊小隊長施寶文表示，機車卡在小客車車頭，兩車往前滑行並起火燃燒，王男當場死亡。關於王男的酒測值仍待法醫相驗，而被撞的林姓駕駛無飲酒情形。王男逆向行駛的原因及相關肇事責任仍在調查中。
車禍發生當下，汽車立即起火燃燒，車內一對夫妻見狀迅速逃出車外，才得以逃過一劫。目前警方仍在調查這名73歲騎士是否是因夜間誤入國道，或是有其他原因導致這起嚴重事故。
