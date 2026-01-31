7旬男墜石碇長潭壁橋！警消吊掛拉起 送醫仍不治

新北市石碇區長潭壁橋今（31）日清晨發生墜橋意外，警方獲報趕抵現場，發現一名男子倒臥在橋底溪床邊，隨即以繩索吊掛方式救護，並送往北市萬芳醫院急救，但最終仍宣告不治。

一名男子倒臥於石碇長潭壁橋下 。（圖／警方提供）

警消以 繩索吊掛方式將王男救起，送醫仍宣告不治 。（圖／警方提供）

根據警方調查，男子身分為76歲王姓男子，送醫後已聯繫其妻子到院協助處置。經查閱監視器影像發現王男獨自於今（31）日早上近8時許不明原因墜落橋下，送醫後已於10時許宣告不治，全案後續將報請台北地檢署相驗。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

