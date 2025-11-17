7旬男闖禍移送沉默 菲籍騎士剪髮途中莫名喪命

高雄一名73歲陳姓老翁開車下陸橋時違規右轉，先撞上同向直行機車，再撞7輛待轉機車。（圖／東森新聞）





高雄一名73歲陳姓老翁開車下陸橋時違規右轉，先撞上同向直行機車，再撞7輛待轉機車，其中最先被撞的直行機車，50歲菲律賓籍的騎士重傷，送醫後不治，其他有人骨折、有人輕傷，釀成一死八傷。肇事駕駛當下車速不慢，但是撞人後沒有煞車，才發生這麼嚴重的車禍。

追蹤這起車禍的死者是50歲的男子，和太太都是菲律賓籍，太太有取得台灣身分證，二婚嫁給死者，兩人一起開東南亞雜貨舖跟便當店，死者騎車外出要去剪頭髮，卻被下橋違規右轉的駕駛撞上，不幸車禍死亡。而73歲肇事駕駛，過去二年內交通違規五件，闖紅燈，不禮讓行人等，昨天是去市場買完東西要返家，為什麼違規右轉，他被移送時不說一句話。

拒絕夜間偵訊，一早才到警局作筆錄，他就是開車撞死人的肇事駕駛，拿外套遮住手銬，73歲的他，去市場購物要返家，他當時下陸橋，只能直走，卻直接右切，跨越機車道，碰撞死者機車，然後失控衝向待轉區，造成1死多人傷的悲劇，而不幸喪命的，是50歲的男子，要去剪頭髮途中遭遇死劫。

死者妻子vs.記者：「老公是去剪頭髮嗎，還是要去送便當啊，不用...謝謝。」

關下鐵門不發一語，白衣女子哭紅雙眼，他就是死者太太，林姓死者是菲律賓人，跟妻子在高雄楠梓區經營東南亞雜貨店，還有便當店經營20多年，死者今年50歲，太太已經取得台灣身分證，女子多年前帶著跟前夫生下的兒子，二婚嫁給死者，兩人一起開菲律賓風味美食店，夫妻兩做生意都很拚。

附近鄰居vs.記者：「平常生意怎麼樣，還可以啊有便當送，他還會說台語，夫妻倆都會講點台語，她先嫁給台灣老公，生一個兒子很大了，喔...先嫁台灣人就對了，男生之後再...可能兩個在菲律賓就有認識了，後來嫁給現在這個就對了。」

妻子的跟前夫生的兒子，雖然沒有血緣關係，但死者把他視為己出，繼父車禍喪命，男子神情低落，而肇事的駕駛，他73歲，照高齡駕駛規定，他有正常換照，但卻不守交通法規，下橋違規右轉，撞死菲律賓籍男子，害他魂斷異鄉。

