7旬癌婦突高燒腹痛 竟因膽管「塑膠支架阻塞」險喪命

一名70多歲癌症婦人因腹痛、發燒送醫經檢查發現先前在他院置放的膽道塑膠支架已完全被膽汁阻塞，造成肝內膽管擴張，成功移除塑膠支架，置換金屬支架後，患者症狀明顯改善，脫離險境。

罹癌婦人因膽管塞住，經員榮醫療體系員榮醫院胃腸肝膽科曾宇辰醫師，放置金屬支架，將膽汁排出。（圖／員榮醫院）

員榮醫院胃腸肝膽科醫師曾宇辰指出，這位患者因膽道腫瘤數月前在其他醫院接受手術治療，術後併發膽道狹窄，曾接受逆行性胰膽管鏡（ERCP）檢查並置放塑膠支架。患者因發燒腹痛被家人送至員榮醫院員生院區急診就醫，住院檢查顯示肝功能異常，黃疸膽道指數明顯升高。

「經醫療團隊與患者溝通討論後，我們發現她符合惡性腫瘤適應症，建議將原有塑膠支架更換為金屬支架，以改善膽汁引流情況，降低再次阻塞風險。」曾宇辰說明，經逆行性胰膽管鏡檢查發現，原有塑膠支架已完全被膽汁阻塞，導致肝內膽管擴張。

手術團隊以精準技術使導管通過狹窄處，先移除塑膠支架後，再置放金屬膽道支架，讓膽汁得以順利排出。術後X光影像顯示，金屬支架位置良好，膽汁引流恢復正常。患者術後症狀明顯改善，包括腹痛、噁心及黃疸皆逐步消退，肝功能指數也恢復正常。

罹癌患者因膽管塞住，經員榮醫院胃腸肝膽科曾宇辰醫師放置金屬支架（圖中紅圈處）。（圖／員榮醫院）

曾宇辰解釋膽道支架的差異：「膽道支架依材質區分為塑膠與金屬兩類，適應症及使用期限不同。塑膠支架約3至6個月需更換，有支架阻塞的問題；金屬支架通暢時間較長、管徑大、抗腫瘤壓迫能力強，可維持一年或一年以上。」他補充，罹患惡性膽道或胰臟腫瘤患者使用金屬支架，健保有給付，優點在能降低支架阻塞及減少反覆置換的醫療負擔，大幅提升生活品質。

這名患者置換支架後恢復順利，目前在門診定期追蹤，沒有再出現黃疸、腹痛或感染情形。曾宇辰提醒，若曾接受膽道手術或發生膽道狹窄，出現黃疸、眼白變黃、持續性腹痛或右上腹悶痛、發燒、畏寒或不明感染、噁心、食慾不佳等症狀，應儘速就醫，及早檢查與處置，可有效避免膽道感染或敗血症等嚴重併發症。

