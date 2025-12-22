7旬罹癌男驚見肺腫瘤手術高難度 達文西助攻切除肺節
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】75歲吳先生因肝臟細胞癌在仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）接受治療，期間發現右下肺有一顆約1.2公分新發現的腫瘤，因疑似肺癌故轉介到胸腔及心臟血管外科廖啟耀主任門診，經醫療團隊和家屬討論後決定做手術切除該腫瘤。由於病人過去有車禍導致橫隔膜受傷的病史，所以讓手術預期難度相對提高，經採用達文西機器人手術系統執行肺節切除手術，並且順利地於術後第三天出院返家休養。
▲廖啟耀主任（右）和楊子毅醫師（左）團隊用達文西處理高難度手術問題。（圖／大里仁愛醫院提供）
廖啟耀主任表示，雖然肺臟腫瘤手術在台灣十分普及且發達，但是有些病人的情況會使醫師預期手術難度提高，其中以過去有過外傷經歷、曾經接受過胸腔手術、肺臟腫瘤接受過放射性治療的病人最為常見，這類病人常見的手術困難度為解剖構造的改變，常因為胸腔發炎反應的影響，讓肺臟與周遭肋膜產生沾黏，同時血管的方向也更難分辨，對執行手術醫師而言是一項困難的挑戰。
廖啟耀主任指出，仁愛與長庚醫療體系聯盟醫院近年來積極引進達文西機器人手術系統，並成立微創暨達文西手術中心，致力推動高品質、低侵襲性的手術照護。手術中病人的橫隔膜如果符合預期和肺臟沾黏，因此手術空間也較為狹小，達文西機器人手術可提供穩定的操作及清晰的手術視野，這對於外科醫師在分沾黏上是如虎添翼。達文西手術在這方面優勢更顯得突出，透過穩定且精細的操作，團隊將吳先生的橫隔膜與肺臟分離，並完成之後的肺節切除手術。
雖然因為外傷病史使手術困難度上升，廖啟耀主任的團隊藉由達文西機器人手臂幫助下成功完成手術，過往使用傳統開胸手術或胸腔鏡手術於類似的病人，常因為分沾黏導致肺破損所以需要較長的恢復時間，但是在進行達文西手術的過程中，不只術中沒有發生因為分沾黏常見的出血、肺破損等問題，吳先生在術後第二天便可拔除胸腔引流管，恢復順利。
廖啟耀主任強調，達文西手術是微創中的微創手術，可以幫助病人減少許多過往手術常見的問題，對病情複雜且困難的病人更是外科醫師的最佳選擇，不只創造更優秀的醫療環境，也幫助病人獲得更好的治療效果與生活品質。
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 53
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 163
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 19
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 53
MLB》道奇延遲支付玩超大！美媒分析「贏球抵債」模式
洛杉磯道奇隊儼然成為新一代「邪惡帝國」，隨著明星守護神迪亞茲（Edwin Díaz）以3年6900萬美元（約新台幣21.7億）合約加盟，道奇隊的「延遲支付」總額已正式衝破10億美元（約新台幣315億元），預計要到2047年才能全數付清。這項驚人數據不僅震撼體壇，更讓道奇隊被砲轟是鑽大聯盟規則漏洞，利用「借明天的錢，買今天的冠軍」策略壟斷頂級球星。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 6
台捷運史3起隨機砍人犯嫌「共同點」曝 命理專家：毛骨悚然
社會中心／綜合報導北市19日發生駭人隨機砍人案，犯嫌張文在台北車站、中山站施放煙霧彈後，便利用刀械隨機殺人，造成3位民眾重傷送醫不治。對此，命理專家楊登嵙則透露，2014年因在北捷殺人遭判死刑的鄭捷、2024年的中捷持刀隨機傷人的洪淨與張文，3人皆有驚人共同點。民視 ・ 22 小時前 ・ 102
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 217
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 231
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 604
坦言2結局「都算民進黨贏」！沈富雄曝2026警訊：藍營5縣市恐全部失守
面對即將到來的2026大選，即便藍白陣營經歷兩次反罷成功後士氣大振、被看好接力痛擊民進黨，仍有不少時事評論員、藍營人士提出警告；針對資深媒體人黃暐瀚此前點名，目前由國民黨執政的5個縣市恐遭綠營翻轉一事，前立委沈富雄坦言，藍營5縣市可能一次丟掉4席、甚至5席全丟。黃暐瀚點名宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市「有失手可能」；沈富雄在《POP大國民》節......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 311
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 90
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 7
2025色色榜單出爐！統神SWAG首播破百萬觀看 台灣老司機最持久
（記者周德瑄／綜合報導）成人直播平台SWAG今日發布2025老司機年度報告，統神憑藉首播摸男優下體內容奪下年度 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12
謝震武難得開酸！黃國昌「這句話」慘淪笑柄 林俊憲語塞引來賓爆笑
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌時常有驚人發言，近期他前往文化大學演講時，竟突然自信滿滿地向學生宣稱，以自己的學經歷，若當年「做出不一樣的選擇」，今天「最起碼當一個部長」。此番言論迅速掀起熱議，同時，似乎也成為許多政治對手的笑柄、還被當成玩笑梗。連一向主持節目客觀平穩、風格不辛辣的媒體人謝震武，近日都在民進黨立委林俊憲發言時，突然發問「以你個人的資歷，最起碼是不是該當個部長？」，引發現場一片笑聲。民視 ・ 23 小時前 ・ 167
AI訂單不斷...目標價上看330元！國家隊週砸23億寵電子五哥「這檔」 瘋搶華邦電3.1萬張入袋
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數上週（12/15～12/19）收在27696.35點，週跌501.67點、跌幅1.78%，根據玩股網統計，觀察八大公股近5日上市個股...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 10
余家昶擋張文卻喪命 好友現身：10幾年前說的話，今天實現了
現年27歲的張文，本月19日在北車、中山商圈犯下縱火、隨機殺人案，當時57歲男子余家昶奮力阻攔對方，結果卻不幸遭刺身亡。媒體報導，余家昶的好友昨天現身北捷，也回憶起兩人聊天的話，余曾提到「若遇類似事件將會阻止」，如今好友感慨：「10年前說的話，你今天實現了…。」中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 16
納智捷案兩樣情？裕隆盤中閃綠燈 鴻華先進強漲5%
鴻華先進-創（2258）與裕隆（2201）上周五宣布將進行品牌納智捷的股權轉移，金額為7.876億元，將在公平會審議通過後進行交割，事件終於塵埃落定。不過傳言成事實後，先前因相關題材飆漲的裕隆股價反倒利多出盡出現拉回，盤中一度閃出綠燈，鴻華先進則呈現兩樣情，上漲5.3%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 3