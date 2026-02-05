7旬翁不堪長照推病妻墜樓亡 一審2度減刑判2年6月

不堪照護壓力，被捕的林姓老先生，徒手將罹患水腦症的配偶從14樓的住家窗台推下，案發後隨即前往派出所，坦言殺人。1年多前新北市新莊的這起案件5日宣判，一審依殺人罪判處2年6月徒刑。

新北地院刑事庭長王綽光表示，「被告長年獨力細心照顧被害人，惟被害人病情持續惡化。被告在長期負面情緒累積之情況下，將被害人推下窗台，量處被告最低刑度。」

70多歲丈夫獲得2度減刑，一來符合自首要件；接著合議庭審酌他始終坦承犯行，妻子的其他家屬也不追究、未求償，認定全案與逞兇鬥狠、謀財害命的殺人案或無差別隨機殺人案的動機、手段明顯不同，適用《刑法》第59條的情堪憫恕規定。

而對判決結果，被告律師回應，收到判決書後研議是否上訴。

被告委任律師林念平說：「有2次減刑，就是呼應了辯護人訴訟上的請求。那對此我們要感謝司法的判斷，當事人目前還在羈押當中。」

因長期照護出現的家庭衝突，甚至引發憾事不時發生。北市就有高齡婦人照顧洗腎丈夫30年，心力交瘁用榔頭攻擊致死，二審遭判2年、緩刑5年；2年多前也有80多歲母親照料孩子50多年，親手結束小孩生命，一審判刑2年半，全案正在二審審理。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧指出，「過去在這樣的案例發生後，都聚焦在就是司法判決。殺人者在事前有沒有曾經去求助？他抗拒使用資源，還是資源真的是不好用、不夠用？這樣子的評估結果，才能做為我們改善整體長照制度的參考。」

家總點出，尋求外援的重要性，透過專業協助、降低負擔；但談到整體長照，直言目前制度忽視照顧者的身心健康，尤其是重症家庭，從喘息服務到住宿型機構補助，都仍有檢討空間。