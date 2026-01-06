7旬翁全身痛、走不動竟是癌！1治療精準殺癌 多處癌細胞消失
一名74歲蔡先生，早年健檢發現PSA偏高，以為只是攝護腺發炎，結果拖了4年再次就醫，已是晚期攝護腺癌，癌細胞轉移全身，痛到睡不著、走不動；在接受新一代精準放射標靶後，多處癌細胞消失，全身疼痛明顯緩解。
攝護腺癌增長率 居十大男癌之冠
根據最新癌症登記報告，2022年共有9062人確診罹患攝護腺癌，為男性癌症發生率第3名。台灣泌尿科醫學會理事長、國衛院癌症研究所長、三軍總醫院泌尿外科兼任主治醫師查岱龍指出，攝護腺癌好發於60歲至75歲高齡男性族群，國人攝護腺癌發生率逐年上升，20年來新個案數增加3倍以上，年增長率為6.3％，高居十大男癌之冠。
查岱龍提到，攝護腺癌早期症狀不明顯，許多男性即使有排尿困擾，也容易被視為正常老化且諱疾忌醫，通常等到腫瘤較大且壓迫到膀胱或尿道，或轉移到骨頭產生疼痛才被發現，根據癌登資料統計，3成病友確診時已癌轉移，往往錯過早期診斷的機會。
突破晚期攝護腺癌治療瓶頸 精準標靶治療新利器
台灣泌尿科醫學會理事、基隆長庚醫院院長吳俊德表示，早期攝護腺癌患者主要以手術或放射線治療，5年存活率逼近9成；若病程進展至晚期，主要使用荷爾蒙藥物治療，降低體內雄性素濃度，藉此抑制癌細胞生長，即使是轉移性攝護腺癌，5年存活期也有將近5成。不過，一旦荷爾蒙療法產生抗藥性，即是轉移性去勢抗性攝護腺癌，5年存活率將驟降至15％。
吳俊德說明，針對轉移性去勢抗性攝護腺癌治療，包括：化學治療、新一代荷爾蒙治療及放射標靶鐳-223，如果前線治療都無效，仍可進一步進行檢測，如攝護腺特異膜抗原（PSMA）陽性表現者可使用新一代精準放射標靶；BRCA1/2基因變異者，則可使用過去用來治療乳癌、卵巢癌的標靶藥物PARP抑制劑。
精準放射標靶療法 死亡風險大降4成
和信治癌中心醫院核子醫學科主任黃玉儀解釋，PSMA是一種高度特異性的標記，主要存在於攝護腺癌細胞膜蛋白上，且惡性程度越高、表現量越高。近年研究發現，超過8成的攝護腺癌細胞都具有PSMA抗原，建議在進行新一代精準放射標靶前，透過正子掃描等檢查確認病灶是否為PSMA陽性；若為陽性，代表腫瘤具備清楚的攻擊目標，治療效果也更值得期待。
研究顯示，轉移性去勢抗性攝護腺病友，接受新一代精準放射標靶鎦-177治療，疾病惡化風險降6成、整體死亡風險降低近4成，不僅能緩解疼痛、減少骨骼相關併發症，更有助於改善癌友生活品質。
黃玉儀表示，新一代精準放射標靶有診療合一的特性，可將放射性同位素結合，在能辨識PSMA的藥物分子上，就像為藥物裝上導航系統，靜脈注射進入身體後，藥物分子會自我導航標靶癌細胞並與之結合，接著由放射性同位素殺死癌細胞，有如魔術子彈ADC藥物一般，可精準攻擊腫瘤，避開正常組織、減少副作用。
上述個案蔡先生，因癌細胞轉移全身，陸續接受手術與荷爾蒙藥物等治療，但治療一段時間後，病症惡化，診斷為轉移性去勢抗性攝護腺癌，在醫師建議下，接受PSMA正子造影檢查，發現適合放射標靶鎦-177治療，第一次治療後疼痛明顯緩解，多處癌細胞消失，病情穩定追蹤，生活品質大幅提升。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／查岱龍醫師．吳俊德醫師．黃玉儀醫師
其他人也在看
