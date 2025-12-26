7旬翁出不了閘門！他醉酒遺失悠遊卡 持雨傘狂敲慘了

北捷中正紀念堂5號出口25日發生有酒醉民眾鬧事，踢壞閘門事故。（圖／翻攝畫面）

北捷中正紀念堂5號出口25日發生有酒醉民眾鬧事，踢壞閘門事故。警方獲報到場後，發現70歲的涂姓男子酒醉後遺失悠遊卡，因此出不了閘門，竟一氣之下持雨傘狂敲閘門，造成閘門損壞，當場被警方帶回偵辦。

據了解，涂男25日晚間喝醉準備於中正紀念堂準備出站時，卻因酒醉遺失悠遊卡出不了站，涂男一氣之下，竟持雨傘瘋狂破壞閘門，導致閘門損壞，緊急報警處理。警方獲報到場後，涂男拒絕出示證件配合調查，警方當場依警職法規定將涂男強制帶返所查證。捷運站務人員隨後也前往提告刑法毀損罪。

中正第二分局呼籲，飲酒請適量，切勿因一時衝動而鬧事或觸法，民眾若發現不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。

