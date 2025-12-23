7旬翁反覆頭暈跌倒！「1飲食習慣」釀營養性神經病變惹禍

一名70歲的李爺爺出現頭暈、視力下降情形，常因重心不穩而跌倒，確診為維生素B缺乏導致的營養性神經病變。（翻攝自photo-ac）

許多長者習慣茹素兼顧環保與降低心血管疾病與慢性病風險，但若營養攝取不充足，反而影響健康。一名70歲的李爺爺出現頭暈、視力下降情形，常因重心不穩而跌倒，多次到急診、中醫及神經內科檢查，確認並非急性腦中風，後續轉至台北慈濟醫院耳鼻喉科門診，確診為維生素B缺乏導致的營養性神經病變。

醫師檢查發現，李爺爺舌苔幾乎消失、舌頭泛紅，口腔內多處潰瘍，進一步詢問飲食習慣得知，他長年茹素，且隨著年紀增長出現食慾不振情形。經前庭功能及抽血檢查，排除其他暈眩相關疾病後，最終確診為維生素B缺乏導致的營養性神經病變。經開立綜合維生素B群並調整飲食，一週後回診追蹤，症狀已明顯改善。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師陳繼仁指出，素食飲食兼顧環保與健康，有助降低心血管疾病與慢性病風險，但仍須注意營養攝取是否充足。維生素B群在人體中負責能量代謝、神經調節與造血功能，其中維生素B12與神經修復關係密切，若攝取不足或吸收不良，可能出現手腳麻木、疲倦、口角炎、舌頭刺痛、注意力不集中、巨球性貧血，甚至引發與前庭功能相關的頭暈症狀。

由於天然植物性食材幾乎不含維生素B12，全素食者可能有攝取不足的情況；高齡者、曾接受胃切除手術或長期服用慢性病藥物者，也可能因為腸胃吸收力下降或吸收受到抑制，屬缺乏風險族群。

根據國健署建議，一般成人每日維生素B12建議攝取量為2.4微克，孕婦與正在哺乳的婦女則需2.6至2.8微克。

台北慈濟醫院營養師張亞琳表示，奶蛋素食者可透過每日1-2杯牛奶與1顆雞蛋補足每日攝取量，全素食者及年長者、孕/哺乳婦者則建議以補充劑為主要來源，民眾可依自身需求選擇每週2次1000微克或每日25-250微克的補充劑。她補充道，B12屬於水溶性維生素，多餘部分會自然代謝，不需擔心補充過量。

陳繼仁醫師也提醒，若出現反覆頭暈或不適症狀，應及早就醫，釐清真正病因，同時留意日常營養狀態，以維護身體機能。

