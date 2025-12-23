7旬翁口腔癌腫瘤復發 達文西單孔手術抗癌成功

蔡先生(左)獻花感謝童綜合副院長蔡青劭治療。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市76歲蔡先生5年前曾罹患口腔癌並已成功手術，長期以來定期至梧棲童綜合醫院耳鼻喉部及口腔外科追蹤口腔癌及口腔白斑問題，今(2025)年11月初診斷新出現了顎鱗狀細胞癌，自費經口單孔達文西機器手臂切除腫瘤，過幾天就能正常飲食，他今(23)日現身分享抗癌經歷，鼓勵患者要正面迎戰癌細胞。

蔡先生是台中市梧棲區居民，他年輕經營紡織廠，嚼食檳榔多年，蔡先生說，20年前罹患直腸癌，5年前又罹患口腔癌，都是在童綜合醫院治療，近年又更關換人工膝關節，依舊維持穩定日常生活，他相信台灣醫療技術，樂觀對抗疾病。

蔡先生說，自己罹患口腔癌之後，有定期追蹤，但今年11月初又診斷新出現了顎鱗狀細胞癌，經由童綜合副院長蔡青劭評估建議，自費選擇口單孔達文西機器手臂治療。

蔡青劭說，在單孔達文西系統執行下精準切除腫瘤，因為經口所以無須對外觀進行破壞，或使用器械強力撐開口腔組織，有效降低術後疼痛與腫脹情況，而且保留了顏面的美觀。

童綜合醫院今日舉行耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心揭牌，蔡先生送花感謝蔡青劭的精準治療，以及醫護團隊給予的完善照護與協助，更希望能用自己的案例鼓勵癌友不要喪志，積極治療都能早日恢復正常生活。

童綜合醫院舉行耳鼻喉達文西單孔SP手術觀摩中心揭牌。(記者張軒哲攝)

