7旬翁家中逮2陽性鼠確診漢他病毒亡 潛伏期、症狀與治療方式一次看

【緯來新聞網】台北市大安區一名70多歲男子因感染漢他病毒（Hantavirus）發病第8天後病逝，家中環境檢出兩隻漢他病毒抗體陽性的老鼠，疾病管制署證實為今年全國首例死亡病例，引發民眾對病毒傳播與防治的關注。

7旬翁家中逮2陽性鼠確診漢他病毒亡。（圖／AP NEWS）

疾管署指出，該名男子曾出現發燒、呼吸困難與腸胃不適，8日內病情惡化，最終死於敗血症與多重器官衰竭。中央流行疫情指揮中心指出，患者無出國史，活動範圍集中在自宅。疫調與環保人員於住家周邊捕獲老鼠，其中2隻體內驗出漢他病毒抗體，研判為潛在感染源。



漢他病毒是什麼？由齧齒動物傳染的人畜共通病毒

漢他病毒屬於布尼亞病毒目正漢他病毒屬，是一種RNA病毒，會透過鼠類等齧齒動物排出的尿液、糞便或唾液污染環境，人類吸入帶病毒的氣溶膠後可能感染。接觸污染物或被鼠類咬傷也可能造成傳播。



傳染方式

主要途徑係經由呼吸道吸入鼠類分泌物之飛沫。病毒出現在被感染而無症狀的嚙齒類動物之尿液、糞便及唾液中，由肺部中可發現高濃度的病毒。人類一旦吸入或接觸遭病毒污染的空氣微粒、污染物或被帶病毒之齧齒動物咬到即會受到感染；跳蚤、蜱、蚊子等會叮咬人的昆蟲不會傳播漢他病毒。



迄目前為止，美國境內尚無人與人之間互相傳播的報告，但阿根廷境內引起漢他病毒肺症候群的病毒經流行病學調查顯示可在人與人之間的傳播。在此之前，從未報告過任何北、中、南美洲或歐洲、亞洲的其他與人類疾病相關之漢他病毒可在人與人之間的傳播。



臨床症狀

感染漢他病毒後，依其引起的臨床症狀主要可分成兩群：

（一）漢他病毒出血熱：發燒、血小板減少、急性腎衰竭為漢他病毒出血熱的三大臨床表徵，通常會突然出現發燒且持續3-8天、結膜充血、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐，出血症狀在第3-6天出現，可能會轉變成急性腎衰竭且維持數個星期。

（二）漢他病毒肺症候群：早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象。通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。



預防方法

漢他病毒症候群是由攜帶病毒的老鼠傳播，因此預防方法主要為老鼠的防治。住宅及社會上各種公共場所，包括餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等均應加強環境清潔工作，驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠之措施。一旦發現老鼠的蹤跡，應立即展開滅鼠行動。



潛伏期

「漢他病毒出血熱」的潛伏期一般是12~16天，但變化範圍在5~42天。「漢他病毒肺症候群」則未有確切定論，一般認為範圍在6天至數週之間，平均約2週。



傳染期

不會直接從人傳染給人。（漢他病毒目前只有在阿根廷發現有人傳給人的情形，但這是造成肺症候群的病毒。而引起漢他病毒出血熱的病毒型別仍未有人傳給人的情形被發現。）



治療方式與通報

1.病例通報：漢他病毒症候群為傳染病防治法規定第二類傳染病，發現具有下列任一個條件，應於24小時內通報當地衛生機關。

(1).符合臨床條件及流行病學條件。

(2).經醫院自行檢驗，符合檢驗條件。

(3).醫師或法醫師高度懷疑。

臨床條件、流行病學條件、檢驗條件，詳見「台灣法定傳染病病例定義」。



2.隔離：不需要

3.消毒：確定病例活動處所周圍200公尺半徑範圍內有鼠跡處應進行滅鼠工作。

4.檢疫：無

5.接觸者處理：採取檢體送驗。



目前，對於漢他病毒的感染並無特殊治療方法，基本上施以支持療法，在確診為漢他病毒肺症候群前視情況給予必要之抗生素治療。及早給予特別照護以迅速矯正肺和血液電解質之平衡對病人的預後相當重要，由經驗顯示如果能早期診斷，儘快將病人送到加護病房給予氣管插管提供氧氣治療，病人情況可能獲得改善，渡過呼吸窘迫症候期。因此，醫療照護者在處理漢他肺症候群病例時，應儘快將患者移至加護病房，並隨時注意監測其體液平衡、電解質平衡、以及血壓。

