7旬翁將罕病妻從14樓丟下摔死 法官認長照悲劇一審輕判2年6個月

記者莊淇鈞／新北報導

當時林翁將妻子丟下樓後主動向警方投案。（資料照）

新北市新莊區73歲建築師退休的林姓老翁，長年照顧罹患罕病「水腦症」的68歲邱姓妻子，不堪壓力，將病妻從14樓丟下樓摔死；犯後林翁自首，被依殺人罪羈押。新北地檢署偵結，全案依殺人罪起訴。今天（5日）判決結果出爐，法官認本案為長照悲劇，林翁情堪憫恕，依殺人罪判刑2年6個月。這起悲劇，掀起高齡社會，長者心理健康議題探討；專家點出，此案家庭功能不錯，鮮少對外求助，讓外界難以理解他內心負荷的壓力，未能早一步遏止悲劇。

林姓老翁建築師退休，跟妻子結婚近40年，育有2子1女，子女都在外生活，老夫妻同住在新北新莊區中平路某社區14樓，平時四處旅遊、拍攝花鳥，原本經濟優渥，安享晚年生活，卻因愛妻3年前罹患罕病「水腦症」變調，出現平衡感喪失、尿失禁、性格改變或智能障礙等症狀。

因愛妻生活無法自理，又拒絕長照服務，堅持由丈夫親自照顧，林姓老翁去年12月9日上午，疑不堪照護壓力，將病妻從床上抱到客廳，從14樓窗戶丟下，妻子全身骨折，當場身亡，犯後林翁到附近派出所自首，全案經新北地檢署偵結依殺人罪起訴。

新北地院審理時，林翁子女和妻子姊姊都諒解他的難處，均請求不要選任素人國民法官參審、不願公開審理被渲染不幸事件，失去至親已非常悲傷，不希望受到二度傷害，家屬也沒對林翁求償，合議庭因此裁定回歸3位職業法官審理的通常程序。

經新北地方法院法官審理後，認林翁長年獨力悉心照護妻子，但妻子病情毫無好轉並持續惡化，幾已喪失行動、自理、語言及與旁人互動能力，林翁在長期負面情緒累積情況下，將妻子推下窗台身亡，林翁偵審期間始終認罪，與一般殺人案出於逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段，顯然不同。

合議庭認為林翁符合自首減刑條件，從殺人罪最低法定刑10年徒刑往下減為5年，另考量本案是「長照悲劇」，林翁犯行確有情輕法重、足以引起社會上一般人同情，而有情堪憫恕之處，再減刑為2年6月，已兼顧罪責相當，以及林翁更生改善、復歸社會與維護社會安全等目的。林翁今天被依殺人罪判處有期徒刑2年6月。可上訴。

