7旬翁市區連3撞肇逃 警局少年隊長攔停阻追撞

南投縣 / 綜合報導

南投市區昨(7)日發生連環追撞事故，一名71歲陳姓老翁開車，不明原因連續追撞3輛汽機車，造成2名騎士輕重傷，但老翁肇事後，反而猛踩油門加速逃逸，直到有熱心民眾開車超前攔阻，才讓老翁停下，這名熱心民眾也被發現原來是，南投縣警局的少年隊長，他說當天開車在後方，看到老翁一整路誇張行徑，立刻發揮警察本能上前攔阻，不這麼做就怕再發生追撞。

71歲陳姓老翁開車在路上，先是擦撞路邊停放的汽車，沒停車繼續往前開，沒多久前方路口，再撞上一台白色機車，騎士連人帶車翻滾一圈，但開車的老翁沒打算停車，下個路口又從後方追撞69歲阿伯，短短幾分鐘，老翁三度肇事還想繼續逃，這時一位熱心民眾，開車擋在前頭攔阻，原來他是南投縣警局少年隊長鄒政達。

南投縣警局少年隊長鄒政達說：「應該是警察本能，我們之前勤務的部分，所以說我們就攔在他的車前。」少年隊長說，當時他正要回辦公室，看到老翁一整路誇張行徑，立刻發揮警察本能，先是停在老翁車子前方，不斷用手示意老翁下車，見老翁沒有反應他開車門先熄火，這時其他熱心民眾跑了過來，對面消防隊人員也衝上前幫忙。

南投縣警局少年隊長鄒政達說：「我也怕說，他會有衝撞的一個狀況，靠近了以後，打開他的車門，先把他的引擎熄火。」肇事逃逸的陳姓老翁，昨日當天從台中，要到南投參加同學會，事後警方調查發現，他在國道上，就已經先跟人擦撞。

南投分局交通小隊小隊長葉家暉說：「警方訊後依公共危險，過失傷害，移請台灣南投地方檢察署偵辦。」陳姓老翁沒有酒駕、毒駕，但家屬透露，老翁有服用心臟疾病藥物，是不是因此導致他開車出狀況，警方還要釐清。

