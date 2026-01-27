7旬翁想賣20張台積電「變現3500萬」！專家點頭：當然可以

財經中心／黃依婷報導

台積電今日股價大漲，寫下波段新高價位。（圖／資料照）

台股今（27）日強勢上攻，其中盤面最具指標意義的莫過於台積電（2330），股價大漲25元，收在1,780元，寫下波段新高價位。理財專家「樂活大叔」施昇輝近日也分享一則真實案例，一名已年逾70歲的投資人透露，自己手中持有30張台積電，考慮賣出其中20張，套現金額接近3,500萬元，並詢問他的看法。

施昇輝轉述，該名長者表示，若賣掉20張台積電套現，再加上其餘股票全數出清與銀行存款，整體資產「絕對足夠活到100歲，還綽綽有餘，甚至可以過得很豪奢」。他坦言，之所以想這麼做，並非看壞市場，而是希望餘生能夠完全「確定」，不必再為股市漲跌牽動情緒，因此詢問施昇輝這樣的決定是否妥當。

施昇輝也直言「當然可以」，並指出對已退休或高齡族群而言，「確定」遠比追求報酬率更重要。他認為，當資產已足以支應未來生活，降低風險、換取心安，本身就是一種成功的理財選擇。

貼文曝光後，引來網友留言，「如果把錢花在自己身上，他想做什麼事，那是很美的一件事」、「賣完改買0056也可以領不完，本金還可以保留」、「有錢可以很任性的！我也在努力讓自己可以很任性」、「投資的目的就是要確保自己能夠退休無虞」、「花的到的才是錢啊～趁好行情出手是對的」。

