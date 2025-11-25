7旬翁暗夜迷途騎到楊梅 暖心警細心查線索助其返家

老翁暗夜迷途騎到楊梅，警方協助返家。





桃園市警局楊梅分局富岡派出所所長陳赯麒與警員廖國凱及葉承錠日前執行巡邏勤務時，接獲一位民眾帶著一名疑似迷途的男子及其腳踏車至派出所報案。員警到場後見其衣著單薄，立即先將男子帶回派出所休息。由於該男子無證件且因聾啞及識字能力有限，僅能透過書寫回應，不過其自稱的姓名與警方查詢的資料不符，情況一度陷入僵局。

正當員警努力釐清身分時，發現男子身上留有觀音區某店家購物發票，遂以店家位置循線聯繫該轄區派出所及里鄰長，最終確認該男子為設籍觀音區的莊姓男子（74歲），而他先前所寫的姓名實為其兄長。員警隨即護送莊男及其腳踏車平安返家。

家屬與里長表示，莊男平日習慣騎車外出，當日外出購買吐司，卻因天色昏暗而迷失方向騎至楊梅區。見男子平安返家，家屬既欣慰又感激，並對員警的耐心協助與積極態度表達高度肯定。

楊梅警分局呼籲，家中若有失智或聾啞長者，建議可在衣物縫上緊急聯絡資訊，或向社政單位申請防走失手鍊，以降低長者走失風險。若民眾發現疑似迷途長者，也可立即撥打110，由警方提供即時協助，共同守護弱勢長者的安全。

