7旬翁服成藥惡化到插管 確診A流

七十二歲葉老翁患有高血壓、肺阻塞等慢性病，近期於旅遊期間，身旁家人陸續出現類似感冒症狀，葉老翁也開始發燒、喉嚨痛及感到倦怠等，自行服用成藥未及時就醫。不料，返家後症狀迅速惡化，緊急送醫竟因呼吸衰竭插管治療，最後檢驗確診為A型流感。

亞東醫院內科部副主任暨胸腔內科醫師王秉槐二十六日提醒，流感對高齡或慢性病患者如同「助燃劑」，尤其近期出國旅遊及室內聚會頻繁，更應注意同行者是否已有症狀。一旦出現疑似流感症狀，應盡早尋求醫療協助，不建議自行用藥，降低重症與住院風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會秘書長周昆達指出，今年流感呈現H1N1與H3N2雙病毒共存，近期H3N2逐漸超越H1N1，傳染力強、變異快，容易在家庭與校園群聚。對高齡、慢性病及免疫功能不全者尤其危險，感染後病情可能迅速惡化。

民眾常輕忽病情，錯過感染後首四十八小時黃金治療期，中壯年及慢性病患者在數日內就可能出現嚴重肺炎或呼吸衰竭。為此，學會提出「流感三部曲」概念，提醒民眾在發燒、喉嚨痛或鼻炎等輕症期就應積極就醫，以便避免病情發生惡化。

台灣胸腔暨重症加護醫學會攜手亞東醫院舉辦「全民迎戰流感季─流感重症OUT！」衛教策展，透過互動展示與專業知識傳遞，邀請民眾了解流感防治新視角。周昆達強調，這次展覽自即日起至十一月二十八日在亞東醫院一樓大廳舉辦，透過講座與互動展示，讓民眾了解流感與感冒的差異、重症成因及正確治療方式，強調流感並非普通感冒，必須警覺「流感三部曲」可能引發重症。

胸腔內科主任鄭世隆醫師強調，隨著病毒株持續變異，加上台灣高齡與慢性病人口逐年增加，流感已不再只是季節性疾病，而是隨時可能引發重症，病情嚴重者甚至癱瘓家庭。他提醒，「一人中標、全家感染」已成流感真實寫照，長者併有慢性疾病，更易出現嚴重併發症。「治療即預防」是關鍵，民眾應提高警覺及早就醫。