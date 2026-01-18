7旬翁服用感冒藥昏昏欲睡 開休旅車失控撞騎樓梁柱

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市游姓老翁昨天晚間10時許，駕駛休旅車行經中和區景安路時，疑因身體不適服用感冒藥後昏昏欲睡，失控撞擊騎樓花圃及梁柱，嚇得民眾紛紛閃避，警方獲報到場時，所幸沒有造成人員傷亡，事故原因仍待釐清。

中和警分局調查，77歲游翁疑因感冒不適，因此在服用感冒藥後，駕駛兒子的休旅車上路，他當時準備前往加油站加油，沿著中和景安路行駛至南山路左轉時，突然感到一陣暈眩，失控衝撞一間超商騎樓梁柱、花圃及椅子，嚇壞從超商出來的民眾。

據指出，警消趕抵現場時，所幸游翁沒有受傷，也沒有波及他人，經酒精吹氣檢測後，酒測值為0毫克，警方已調閱監視影像，還原事發經過，至於詳細事故原因，仍有待進一步調查。

